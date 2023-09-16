الهلال يسطع في «ليلة نيمار»



الرياض (أ ف ب)



اكتسح الهلال ضيفه الرياض 6-1، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، شارك نيمار بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه ميشيل ديلجادو، والتي انتهت بـ «سداسية» تناوب على تسجيلها الصربي ألكسندر ميتروفيتش «30 من ضربة جزاء»، ياسر الشهراني «45»، ناصر الدوسري «68»، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا «83»، وسالم الدوسري «87 و95»، فيما أحرز علي الزقعان هدف الرياض الوحيد «96».

وبهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وافتتح الهلال التسجيل من ركلة جزاء تحصّل عليها بفضل مهارة ديلجادو الذي تلاعب بعبد الإله الخيبري، قبل أن يراوغ محمد الشويرخ الذي لم يجد مفراً من عرقلته.

وأكدت تقنية الفيديو «الفار» قرار الحكم، لينفذ ميتروفيتش ركلة الجزاء بنجاح «30»،

وأحرز ياسر الشهراني هدف الهلال الثاني، بعد تبادل الكرة مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أكثر من مرة بشكل سلس، قبل أن يضعها في شباك الحارس الأوروجوياني مارتن كامبانا الذي لم يحرك ساكناً «45+4».

ومع انطلاق الشوط الثاني، حرمت عارضة الرياض، سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث للهلال، بعدما حولت تسديدته الصاروخية إلى ركلة مرمى «47».

وواصل الهلال تهديد مرمى الرياض بتسديدة قوية من مالكوم، إلا أن الكرة علت مرمى الضيوف «56»، وفشل ميتروفيتش تحويل عرضية سعود عبد الحميد لهدف، إذ علت رأسيته عارضة الرياض «59».

وشارك الدولي البرازيلي نيمار جونيور في اللقاء بديلاً لديلجادو ليسجل ظهوره الأول مع الهلال هذا الموسم «63«.

ووضع نيمار بكرة ساقطة مواطنه مالكوم في وضع انفراد بمرمى الرياض، غير أن كامبانا التحم مع الأخير لتذهب الكرة للبديل الدوسري الذي أسكن الكرة في الشباك بأريحية «68»،

وأضاف مالكوم الهدف الرابع للهلال من صناعة مواطنه نيمار، إذ استقبل تمريرة الأخير بالتسديد مباشرة إلى يمين كامبانا «83».

وتسبب نيمار في حصول الهلال على ضربة جزاء، بعدما لمست كرته يد لاعب الرياض البديل علي الزقعان، قبل أن ينبري سالم الدوسري لتسديد الركلة بنجاح «87»، وأهدر نيمار فرصة هدف محقق، بعدما تباطئ في تسديد الكرة عقب حصوله على تمريرة رائعة من ميتروفيتش «93»، وأتم سالم الدوسري سداسية الهلال، بعدما استغل تسديدة ميتروفيتش العائدة من أيدي كامبانا، ليسددها في المرمى الخالي «95»، وتمكن الزقعان من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للرياض، مستغلاً تراخي دفاع الهلال «96».