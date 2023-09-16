سان جيرمان يسقط في «حديقة الأمراء»



باريس (أ ف ب)

ألحق نيس الخسارة الأولى بمضيفه باريس سان جيرمان 3-2، في «حديقة الأمراء»، رغم «ثنائية» كيليان مبابي، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل «ثلاثية» نيس، النيجيري تيريم موفي «21 و68»، وجايتان لابورد «53»، فيما أحرز مبابي «ثنائية» نادي العاصمة «29 و87»، وبهذا الفوز، يملك نيس 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند 8 نقاط.

وبدا فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مرتبكاً وغير منظّم، ليفرض نيس سيطرته على المجريات، ودخل الضيوف اللقاء بهجوم ضاغط مهددين مرمى أصحاب الأرض مبكراً، كان الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما متألقاً في صدها، ولكن نيس باغت سان جيرمان بهدف أول عبر موفي «21»، ما أثار حفيظة رجال إنريكي لإدراك التعادل، من خلال هدمات عثمان ديمبلي، والبرتغالي جونسالو راموس ومبابي.

وكان لحامل اللقب هدف التعادل من مبابي، بعد تمريرة متقنة من المغربي أشرف حكيمي «29»، ولكن لاعبي نيس واصلوا الضغط على دفاع أصحاب الأرض، من دون أهداف في الشوط الأول.

وسقط لاعبو سان جيرمان في الشوط الثاني في فخ الارتباك، على غرار الشوط الأول، وتقدم نيس مجدداً عبر لابورد الذي تلقى تمريرة من موفي وحوّلها في الشباك «53»، قبل أن يضيف موفي نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية، بعد انطلاقة سريعة ومجهود فردي «68».

ودفع إنريكي بكل أوراقه من مقاعد البدلاء، حيث أشرك الأوروجوياني مانويل أوجارتي وراندال كولو مواني، أسفر التغيير عن تقليص الفارق عبر مبابي أيضاً الذي تلقى تمريرة من كولو مواني وسجّل هدفه الثاني «87».

غير أن المباراة انتهب بفوز نيس الذي أفسد على باريس حفل وداع نجمه الإيطالي ماركو فيراتي المنتقل إلى العربي القطري.