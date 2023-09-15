«براعم الجو جيتسو».. منصة المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات بطولة التحدي للجو جيتسو التي تم تخصيصها للبراعم الصغار، وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، في ظل مشاركة مئات البراعم من داخل وخارج الدولة، والحضور الجماهيري الكبير للأسر والعائلات.

وتُرسِّخ الجولة الثالثة من البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان التحدي، النجاح الكبير الذي رافق الجولتين الأولى والثانية خلال الأشهر الماضية، واستقطابها لشريحة كبيرة من الأطفال والبراعم الذين يحرصون على تقديم أنفسهم كمواهب ينتظرهم مستقبل مشرق في رياضة الجو جيتسو.

حضر المنافسات؛ عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من ممثلي شركاء الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تحظى بطولات الاتحاد المخصصة للأطفال والبراعم والناشئين بأهمية كبيرة وأبعاد استراتيجية، لأنها تستشرف المستقبل، وتشكّل قاعدة نموذجية لاكتشاف المواهب، وتسليط الضوء عليها وصقلها، خصوصاً أن تلك المواهب هي الرافد الأساسي الذي يغذي اللعبة بالخامات الواعدة التي ستستكمل مسيرة الإنجازات، وتُرسِّخ ريادة الدولة على خريطة الرياضة العالمية».

وأشاد بالنجاح المتواصل الذي تحققه البطولة جولة بعد أخرى، مع استقطابها أعداداً متزايدة من المشاركين، ما يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة والدور الكبير الذي تقوم به الأسر والعائلات في دعم وتشجيع الأبناء على ممارسة اللعبة، وتحفيزهم لاستثمار طاقاتهم في التطور المستمر، متسلحين بروح التحدي والإصرار والمثابرة والثقة بالنفس، وتلك القيم من أبرز مكتسبات رياضة الجو جيتسو.

وأشار بن دلموج إلى أنّ مهرجان التحدي يمنح الشرائح المجتمعية والأسر والعائلات من مختلف مناطق الدولة تجربة ترفيهية ورياضية فريدة، تواكب خطط الاتحاد في بناء مجتمع صحي رياضي متكامل، من خلال زيادة الأنشطة والفعاليات التي يوفرها المهرجان جولة بعد أخرى، والتي تناسب جميع أفراد الأسرة، فبينما يقضي بعض أفراد العائلات الوقت في تشجيع أبنائهم خلال النزالات، يستغل بقية أفرادها الوقت في الاستمتاع بفعاليات وأنشطة المهرجان المتعددة التي تتراوح بين الفنون واختبار القدرات والنشاطات التفاعلية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الأطفال.