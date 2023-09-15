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الجزيرة والوصل واتحاد كلباء تكمل عقد ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

الجزيرة والوصل واتحاد كلباء تكمل عقد ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
15 سبتمبر 2023 22:45

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكمل الجزيرة والوصل واتحاد كلباء، عقد ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتعادل الجزيرة مع بني ياس 1-1، في لقاء إياب الدور الأول، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها «فخر أبوظبي» لمصلحته بتسجيل 3 من أصل 4 ركلات، في حين فشل لاعبو «السماوي» في تسجيل 3 ركلات متتالية، وكانت مباراة الذهاب في ملعب «السماوي» قد انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.
وتألق عبد الرحمن العامري، حارس الجزيرة الذي تصدى لركلتي جزاء من أصل 3 ركلات سددها لاعبو بني ياس.
وتقدم الجزيرة بهدف عن طريق فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثانية، وتعادل سواريز لبني ياس في الدقيقة 55.
ونجح الوصل في الصعود، بعد التعادل مع حتا 3-3، فيما انتهت مباراة الذهاب بـ «سباعية» نظيفة لمصلحة «الإمبراطور».
وحقق اتحاد كلباء الفوز على خورفكان 5-1، ليحجز بطاقة التأهل، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
وبهذه النتائج، يلعب الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الوصل، والنصر مع العين، والشارقة مع اتحاد كلباء.

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