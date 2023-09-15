الجزيرة والوصل واتحاد كلباء تكمل عقد ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكمل الجزيرة والوصل واتحاد كلباء، عقد ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتعادل الجزيرة مع بني ياس 1-1، في لقاء إياب الدور الأول، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها «فخر أبوظبي» لمصلحته بتسجيل 3 من أصل 4 ركلات، في حين فشل لاعبو «السماوي» في تسجيل 3 ركلات متتالية، وكانت مباراة الذهاب في ملعب «السماوي» قد انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

وتألق عبد الرحمن العامري، حارس الجزيرة الذي تصدى لركلتي جزاء من أصل 3 ركلات سددها لاعبو بني ياس.

وتقدم الجزيرة بهدف عن طريق فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثانية، وتعادل سواريز لبني ياس في الدقيقة 55.

ونجح الوصل في الصعود، بعد التعادل مع حتا 3-3، فيما انتهت مباراة الذهاب بـ «سباعية» نظيفة لمصلحة «الإمبراطور».

وحقق اتحاد كلباء الفوز على خورفكان 5-1، ليحجز بطاقة التأهل، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذه النتائج، يلعب الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الوصل، والنصر مع العين، والشارقة مع اتحاد كلباء.