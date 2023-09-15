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قرعة مونديال تحت 17 عاماً

قرعة مونديال تحت 17 عاماً
15 سبتمبر 2023 20:41

 
زوريخ (أ ف ب) 

وقع المغرب، ممثل العرب الوحيد، في مجموعة سهلة على الورق، ضمن كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، المقرّرة بدءاً من 10 نوفمبر المقبل، إلى جانب إندونيسيا المضيفة، الإكوادور وبنما، فيما وقعت البرازيل مع إنجلترا في مجموعة واحدة.
وسُحبت الجمعة القرعة التي وزّعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.
وكان المنتخب المغربي تحت 17 عاماً، ضمن مشاركته بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا في الجزائر وحلوله ثانياً وراء السنغال.
وستُقام مباريات البطولة في أربع مدن هي سورابايا، سوراكارتا، جاكرتا، وباندونج، فيما تقام المباراة الافتتاحية بين إندونيسيا المضيفة والإكوادور.
وأوقعت القرعة البرازيل حاملة لقب النسخة الأخيرة في 2019، في مجموعة واحدة مع إنجلترا إلى جانب إيران وكاليدونيا الجديدة.
وكانت البطولة مقرّرة أصلاً في بيرو، لكن الاتحاد الدولي «الفيفا» قرّر سحب الاستضافة منها، لفشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد، واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي، على أن تستضيف البطولة في الموعد ذاته من 10 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر 2023.
وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) أمام البرازيل (4)، وكل من غانا والمكسيك (2)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية، عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

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وفي ما يلي نتيجة القرعة:
المجموعة الأولى: إندونيسيا، الإكوادور، بنما، المغرب
المجموعة الثانية: إسبانيا، كندا، مالي، أوزبكستان
المجموعة الثالثة: البرازيل، إيران، كاليدونيا الجديدة، إنجلترا
المجموعة الرابعة: اليابان، بولندا، الأرجنتين، السنغال
المجموعة الخامسة: فرنسا، بوركينا فاسو، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة
المجموعة السادسة: المكسيك، ألمانيا، فنزويلا، نيوزيلندا

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
إندونيسيا
المغرب
البرازيل
إنجلترا
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