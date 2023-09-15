«الإمبراطور» يضرب موعداً مع «الفرسان»



مراد المصري (دبي)



ضرب الوصل موعداً مع شباب الأهلي، في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما حجز بطاقة الصعود رسمياً، عقب تعادله مع حتا 3-3، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد، في إياب الدور الأول، وسبق أن تفوق «الإمبراطور» بـ«سباعية» نظيفة ذهاباً، ليتأهل بمجموع نتيجة المباراتين 10-3.

تحكم الوصل في إيقاع اللعب منذ انطلاقة المباراة، رغم التغييرات العديدة على التشكيلة الأساسية، وأبرزها إراحة «الخماسي الدولي»، ترجم «الأصفر» أفضليته، بافتتاح التسجيل بعد تمريرة عرضية من عمر عبد الرحمن، حولها هاريس سيفروفيتش برأسه داخل الشباك في الدقيقة 17، وأضاف الوصل الهدف الثاني سريعاً بتمريرة حاسمة أخرى من «عموري»، بعدما حول كرة عرضية داخل المنطقة استلمها أداما ديالو، وسددها قوية داخل المرمى في الدقيقة 20، وقلص «الإعصار» الفارق برأسية أرون تشيبولا في الدقيقة 40.

حصل حتا على ضربة جزاء، إثر لمسة يد على هاريس، أحرز منها «البديل» جمال هدف التعادل في الدقيقة 72، وأكمل حتا عودته عن طريق «الوافد الجديد» كايكوي، بعدما أسكن الكرة داخل الشباك، عقب تصدي الحارس خالد السناني لها في المرة الأولى، في الدقيقة 94، ورد الوصل بهدف التعادل الذي أحرزه هاريس المنفرد بالمرمى الخالي من حارس المرمى، إثر تمريرة محكمة من أداما ديالو في الدقيقة 97.