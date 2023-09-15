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الرياضي

«النواخذة» يستعد للإبحار في «دوري الأولى»

«النواخذة» يستعد للإبحار في «دوري الأولى»
15 سبتمبر 2023 23:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تنطلق يوم السبت الجولة الثانية من «دوري الدرجة الأولى» لموسم 2023- 2024، بإقامة 4 مباريات، تجمع العروبة ومسافي، جلف أف سي والعربي، جلف يونايتد ودبا الحصن، الظفرة والحمرية، وتستكمل يوم الأحد بمباريات الذيد ودبا، التعاون ومصفوت، سيتي والرمس، يونايتد والفجيرة، فيما يغيب الجزيرة الحمراء بداعي الراحة.
وتشهد «الجولة الثانية» الظهور الأول لدبا أمام مضيفه الذيد يوم الأحد، بعد غيابه عن الجولة الأولى بداعي الراحة، وهبط «النواخذة» إلى دوري الأولى، بنهاية الموسم الماضي 2022- 2023، وأكمل دبا تحضيراته للظهور الأول، بفوزه على فرسان هسبانيا 4-0 ودياً.
وشهدت الجولة الافتتاحية للدوري 6 انتصارات، بفوز العربي على ضيفه جلف يونايتد 3-0، ومصفوت أمام يونايتد 4-2، والحمرية على حساب جلف أف سي 3-1، والعروبة أمام مضيفه دبا الحصن 2-0، فيما تغلب الفجيرة على سيتي 2-0، والرمس على الذيد 1-0، فيما حسم التعادل مباراتي الجزيرة الحمراء والظفرة 1-1، ومسافي والتعاون 0-0.

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مباريات السبت
العروبة – مسافي 17:35
جلف أف سي – العربي 17:40
جلف يونايتد – دبا الحصن 17:40
الظفرة – الحمرية 17:50

مباريات الأحد
التعاون – مصفوت 17:35
الذيد – دبا 17:35
سيتي – الرمس 17:40
يونايتد – الفجيرة 17:40

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
العروبة
مسافي
دبا الحصن
الظفرة
الذيد
الحمرية
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