«الشارقة الرياضي» يكرم الفائزين في «عطلتنا غير»



الشارقة (الاتحاد)



توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي أقيمت نسختها التاسعة في الفترة من 10 يوليو إلى 3 أغسطس الماضي بمشاركة 20 ناديًا ومؤسسة، للمراحل السنية مابين 7-12 سنة و13-17 سنة للجنسين، شهد الحفل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدراء الإدارات والأقسام والموظفين بالمجلس والاندية وأعضاء لجنة صيف الشارقة الرياضي.

وشملت قائمة الشركاء والداعمين الذين تم تكريمهم: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق» وهيئة الشارقة للمتاحف ومركز صحارى للتسوق، كما تم تكريم الأندية المشاركة وهي: الشارقة الرياضي،الحمرية، البطائح، مليحة، المدام، خورفكان، الذيد، إتحاد كلباء، دبا الحصن، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الثقافي للشطرنج، الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الشارقة للسيارات القديمة، الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الشارقة للفروسية والسباق، الشارقة للصقارين، منطقة نحوه، ونادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو.



وعلى صعيد الأندية التخصصية فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، فيما حصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المركز الثاني، ونادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث، أما على مستوى الأندية الرياضية فقد حصل نادي خورفكان على المركز الأول، فيما حل نادي مليحة في المركز الثاني، بينما حصل نادي دبا الحصن على المركز الثالث، كما حصل نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو على جائزة المشاركة المتميزة، أما بالنسبة لجائزة التفوق العام فقد فاز بها نادي الحمرية.

وأثنى ياسر عمر الدوخي على نجاح الفعالية واستشهد بلغة الأرقام مشيراً إلى مشاركة 2781 منتسباً مثلوا 20 ناديًا ومؤسسة، بزيادة 531 مشارك عن النسخة السابقة، وقال أن لجنة التقييم قامت بـ 26 زيارة ميدانية للأندية قبل إعلان النتائج، كما أننا شهدنا 1223 نشاطًا في مختلف الأندية، وهو أيضاً رقم قياسي جديد مقارنة بالعام السابق الذي شهد 500 نشاط، علاوة على تنظيم أربعة مسابقات مشتركة.