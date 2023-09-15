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الرياضي

«الإمارات للدراجات» يحصد «الفوز 50» في الموسم

«الإمارات للدراجات» يحصد «الفوز 50» في الموسم
15 سبتمبر 2023 17:36

 
روما (وام)

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فاز مارك هيرشي دراج فريق الإمارات، بالمركز الأول في «كوبا ساباتيني» بإيطاليا، بزمن 4.47.15 ساعة، ليكون الفوز السادس له، والـ 50 للفريق هذا الموسم.
وتفوق هيرشي على بافيل سيفاكوف «إينيوس جريناديرز»، في انطلاقة «ثنائية» لخط النهاية، وفاز زميله تادي بوجاتشار بالمركز الثالث.
وقال هيرشي: «كانت منافسة صعبة، ومشاركتي العام الماضي، في السباق ساعدتني على معرفة المسارات، ووضعنا كان جيداً بوجود 4 دراجين في الخط الأمامي، وسعادتي كبيرة بالفوز».
وفي «لا فويلتا»، تخطى فريق الإمارات مرحلتين جبليتين، حيث بذل خوان أيوسو وجواو ألميدا قصارى جهدهما في المنافسة، وحافظ أيوسو على المركز الرابع في التصنيف العام.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
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