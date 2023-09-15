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«الوثبة للدراجات».. من «المجتمعية» إلى «العالمية»

«الوثبة للدراجات».. من «المجتمعية» إلى «العالمية»
15 سبتمبر 2023 17:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق الوثبة للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة، في «طواف صلالة» الدولي الذي اقيم بإشراف الاتحاد الدولي تم توزيعها على 4 مراحل لمسافة 500 كم، وشهد مشاركة 13 منتخباً وفريقاً عالمياً من آسيا وأوروبا.
وجاءت مشاركة الفريق في الطواف تعزيزا لرسالته المجتمعية وضمن خطط التشجيع على ممارسة رياضة الدراجات والاحتكاك بالمستويات الفنية المختلفة والمشاركة في السباقات والتحديات وحققت التجربة أهدافها بالنسبة للفريق باعتباره الوحيد الذي شارك من الإمارات كفريق مجتمعي وتحولت رسالة الفريق من «المجتمعية» إلى «العالمية».

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ضمت بعثة فريق الوثبة للدراجات، عبدالهادي العجمي، ومنصور السبيعي، وفضل مبارك الخاطر، وبلال السعدي، وفيصل بن الشحي، ومحمد عبدالله المرزوقي، والمدير الفني محمد سالم بوشما، وسليمان الحمادي، وحمد الشخصي.وتوجهت البعثة بالشكر والتقدير إلى الاتحاد العُماني للدراجات، على الدعوة والتنظيم الرائع، مشيدة بحفاوة الأشقاء في عُمان، وهنأت بنجاح الطواف، واعتماده من الاتحاد الدولي للدراجات.
وهنأت أيضاً فريق شباب الأهلي بمناسبة حصوله على قميص التفوق العام للطواف، بواسطة المحترف السلوفيني بول قريقا، وأشادت بالبطل الصاعد الواعد عبدالله جاسم دراج منتخبنا الذي حصل على قميص الشباب، والمركز الثاني على المجموع العام.

الإمارات
الوثبة
الدراجات الهوائية
صلالة
عمان
شباب الأهلي
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