لاعبات إسبانيا ترفضن النزول إلى الملعب!



مدريد (أ ف ب)

واصلت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات في كرة القدم تجاهل الدعوات للالتحاق بالفريق الأحمر، وذلك في ظل استمرار مطالبتهن بإحداث تغييرات إضافية في اتحاد اللعبة، عقب حادثة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس ولاعبة الوسط جيني هيرموسو، حسب ما كشف مصدر قريب من اتحاد اللعبة.

وقال المصدر «لن يحضروا»، قبل ساعات فقط من إعلان المدربة الجديدة مونتسي تومي عن تشكيلتها لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري.

وتعيش الكرة الإسبانية حالة من الاضطراب منذ سلوك روبياليس مع هيرموسو، خلال حفل التتويج الذي أعقب فوز إسبانيا على إنجلترا في النهائي في 20 أغسطس الماضي.

وصدرت الشهر الماضي رسالة موقعة من 81 لاعبة إسبانية، من بينهن 23 لاعبة متوجة بلقب كأس العالم، تفيد بامتناعهن عن اللعب للمنتخب الوطني، من دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، قدّم روبياليس استقالته، في حين أقال اتحاد اللعبة المدرب المثير للجدل خورخي فيلدا من منتخب السيدات، لتحلّ مكانه مساعدته تومي، مقدماً أيضاً تعهداً بالمزيد من الإصلاحات.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن اللاعبات قد تصدرن بياناً يوضحن فيه التغييرات التي يطالبهن بها قبل العودة إلى أرض الملعب.