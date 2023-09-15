«الصقور» يجمع بين إنييستا وألكاسير



دبي (الاتحاد)

جمع نادي الإمارات مجدداً بين الزميلين السابقين في برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا وباكو ألكاسير، بعد تعاقده مع الأخير بنظام الإعارة قادماً من الشارقة.

وقال نادي الإمارات في بيان «اتفق ناديا الإمارات والشارقة على انتقال اللاعب الإسباني ألكاسير إلى فريق الإمارات على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم»، على أن يقدمه في مؤتمر صحفي الاثنين.

وكان إنييستا «39 عاماً» وألكاسير «30 عاماً» لعبا معاً في برشلونة من 2016 حتى 2018، قبل رحيل الأول عن الفريق «الكاتالوني» إلى فيسل كوبي الياباني، والثاني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، كما تزامل اللاعبان في منتخب إسبانيا من 2014 حتى 2018.