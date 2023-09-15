كامبل يسأل من دبي: هل تدركون أهمية المدافعين والحراس؟

مراد المصري (دبي)



أكد سول كامبل أحد أساطير نادي أرسنال، أن العلاقة خاصة بين «المدفعجية» والإمارات، من خلال عقود الرعاية المشتركة والمعسكرات التي يقيمها الفريق بالإمارات، إلى جانب القاعدة الجماهيرية التي يمتلكها في الدولة أسوة ببقية دول العالم، في وقت يرى فيه أن الفريق قادر على استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء حديث كامبل، خلال توقيع اتفاقية شراكة عالمية بين أرسنال وشركة «شوبا العقارية»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في حفل أقيم في دبي، حيث سيتم عرض العلامة التجارية للشركة في استاد «الإمارات» بلندن، إلى جانب إقامة دورات تدريبية للاعبين الواعدين في الدولة، وغيرها من المشاريع المشتركة.

واعتبر كامبل في حديثه لـ «الاتحاد»، أن الأمجاد في طريقه للعودة إلى أرسنال بعد الصبر خلال السنوات الماضية، وقال: الفريق ظهر بشكل جيد ويواصل التطور تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، سواء في السابق، أو خلال الموسم الحالي تحديداً، حيث يمتلك الفريق معنويات مرتفعة بعد التفوق على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ودائماً من الرائع الفوز على اليونايتد مهما كانت المنافسة والظروف.

وأضاف: لطالما شكل التواجد في الإمارات ودبي، أمراً مميزاً وخاصاً بالنسبة لأرسنال، ومن الرائع رؤية هذه المشاريع التي تنبأ أن المستقبل مشرق هنا على كافة الأصعدة في الحياة اليومية.

واعتبر كامبل، أن عودة أرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خطوة كبيرة نحو الأمام، حيث من الصحي دائماً مواجهة أقوى الفرق في أوروبا من اجل تطوير المستوي.

وتابع: على الصعيد الشخصي لعبت المباراة النهائية وسجلت هدفاً رغم أن أهدافي نادرة كمدافع، لكن لم نحقق الفوز وقتها ضد برشلونة، ورغم ذلك فإن أرسنال قادر على تحقيق اللقب يوماً ما بالنظر لما يقوم به من عمل داخل وخارج الملعب.

واعتبر كامبل، أن إنجاز إنهاء الموسم بأكمله دون أي خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز كما فعل أرسنال في موسم 2003-2004، يبدو أمراً غير قابل للحصول مرة أخرى، وقال: حصل الأمر في دوريات أخرى، لكن في إنجلترا فهو أمر حصل مرة واحدة فقط، وما زلت لا أصدق تلك الرحلة التي مررنا بها، كنا فريقاً رائعاً كلاعبين وبوجود المدرب أرسين فينجر ودعم الجماهير، لكن في ظل المنافسة القوية في الكرة الإنجليزية فإنه أمر صعب للغاية أن نراه مرة أخرى.

وأوضح كامبل، أن غياب ترشيح المدافعين على جوائز الأفضل في العالم، أمر قد يبدو مفهوماً بالنظر لبحث الجميع عمن يسجل الأهداف، لكن في نفس الوقت فإن من يفهم اللعبة جيداً يدرك أهمية المدافعين وحراس المرمى ولاعبي خط الوسط الدفاعيين، وهو ما نراه في الكرة الإنجليزية والإيطالية على سبيل المثال، وتركيز الفرق الكبيرة على تعزيز هذه الخطوط من أجل تحقيق الانتصارات، ففي النهاية فإن المهاجم المميز في الأمام لن يتواجد في الخلف لإيقاف خطورة المنافسين.

يذكر أن حفل توقيع الاتفاقية، شهد حضور جولييت سلوت المدير التجاري لأرسنال، ورافي مينون الرئيس الشريك لمجلس إدارة شوبا العقارية، وفرانسيس ألفرد المدير العام للشركة.

كما شهدت دبي، احتفالاً بهذه الشراكة، تقديم عرض جوي مميز بمشاركة 1000 طائرة بدون طيار حلقت في السماء لمدة 15 دقيقة، تم خلالها تقديم عرض ضوئي لإبراز الإرث العريق لأرسنال.

