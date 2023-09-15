جشك: «الرباعية» انطلاقة حقيقية لـ «العميدّ»



معتصم عبدالله (دبي)



وصف أحمد جشك لاعب النصر، فوز فريقه على ضيفه عجمان 4-2، في إياب الدور الأول، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتأهل إلى ربع النهائي في مواجهة منتظرة أمام العين، بـ «الانطلاقة الحقيقية» لـ «العميد»، بعد التعثر بالخسارة في جولتين على التوالي في الدوري أمام الجزيرة 1-3، وبني ياس 2-4، قبل التعادل 2-2 أمام عجمان في ذهاب الدور الأول للكأس.

وقال جشك: «الفوز المستحق أمام عجمان بـ «رباعية»، والتأهل إلى ربع النهائي، بمثابة بداية جديدة للفريق، في انطلاق «الموسم الطويل»، والذي تنتظرنا فيه الكثير من التحديات، ونتطلع إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير الفريق».

وأضاف تعليقاً على مباراة ربع النهائي أمام العين المتأهل على حساب منافسه البطائح: «ننظر إلى كل مباراة على حدة، وطموحنا الاستمرار إلى أبعد نقطة في الكأس».

ورأى جشك الذي شارك أساسياً في مباريات فريقه الأربع من «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، أن دعم جمهور «الأزرق»، وتعاون زملائه من لاعبي الفريق ساعده في سرعة الانسجام مع فريقه الجديد.

وانتقل جشك إلى صفوف «العميد» مطلع الموسم الحالي، قادماً من شباب الأهلي، بعد تجربة ناجحة أيضاً مع اتحاد كلباء على سبيل الإعارة لمدة ثلاثة مواسم، وأضاف اللاعب المتألق: «قدمت الكثير من المباريات الجيدة مع «الفرسان»، وحصدت أكثر من لقب، قبل اللعب لاتحاد كلباء، حيث سنحت لي فرصة المشاركة المستمرة، و«لا يزال لدي الكثير الذي أقدمه لـ «العميد»، وأتطلع إلى مواصلة الظهور الإيجابي».

وحول إمكانية لعبه للمنتخب الأول، قال اللاعب «29 عاماً»: «قطعاً انتظر الفرصة لتمثيل «الأبيض»، ولكن علي أولاً المواصلة في الأداء الإيجابي، وبذل المزيد من الجهد مع فريقي، من أجل إثبات الجدارة بالحصول على فرصة».

في سطور



2013- 2014: دشن مشواره مع شباب الأهلي تحت 19 عاماً

2018- 2019: شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول لـ «الفرسان»

2020- 2021: انتقل إلى اتحاد كلباء على سبيل الإعارة

2023- 2024: انضم إلى صفوف النصر