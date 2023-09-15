«الزعيم» يغادر إلى طشقند للقاء باختاكور



معتز الشامي (دبي)



حقق العين المطلوب، من مباراتي «ذهاب وإياب» الدور الأول، من كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالصعود إلى ربع النهائي للقاء النصر، بعدما تفوق «الزعيم» على البطائح 2-1، ودفع الهولندي ألفريد شرودر مدرب الفريق، بعدد من البدلاء والوجوه الشابة، الذين يهتم الجهاز الفني بهم، ليكونوا «ذخيرة» خلال المنافسة على الألقاب والمشاركات المتعددة، محلياً وقارياً.

على الجانب الآخر، أغلق العين صفحة المباريات المحلية، وبدأ يستعد بكل تركيز وجدية للمواجهة الأولى المرتقبة أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن «مجموعات» دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل، ويغادر العين يوم السبت على متن «طائرة خاصة»، إلى العاصمة طشقند، ويؤدي الفريق تدريباً صباحياً قبل السفر.

وفضل الجهاز الفني إراحة بعض الأساسيين من الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب، خاصة خالد عيسى، وبندر الأحبابي ويحيى نادر وخالد الهاشمي، ليكونوا في قمة الجاهزية الفنية والبدنية للمواجهة القارية الأولى أمام بطل أوزبكستان.

وشهدت المباراة أمام البطائح الدفع ببعض العناصر، بهدف تجهيزهم لمشوار الموسم الطويل، خاصة «المقيمين» جوسنا ليلوند في الهجوم، وعبد الكريم تراوري للوسط، كما أشرك الجهاز الفني «الثلاثي» سعيد جمعة، وفلاح وليد، وخالد البلوشي العائد من الإصابة، ويسعى شرودر لمنح هؤلاء اللاعبين الفرصة، ليكونوا في قمة الجاهزية، متى ما تم الدفع بهم في أي مباراة، حيث يركز المدرب على فلسفة رفع كفاءة البدلاء، ودمج عدد من المواهب الشابة في القوام الأساسي للفريق.

وشارك محمد بوسندة حراسة المرمى، ومحمد شاكر في الدفاع، وحافظ المدرب على القوام الأساسي من الأجانب، خاصة إيريك وعمير أتزيلي، وقدم العين شوطاً هجومياً، ونجح في تسجيل هدفين، ولم يهتز الأداء رغم استقباله هدف التعادل، عقب التقدم بهدف سفيان رحيمي من «تسديدة صاروخية»، وفي الشوط الثاني دفع شرودر بكل من لابا كودجو، وأحمد برمان وحازم عباس، بينما أشرك منصور سعيد وحميد محمد بوصفهما وجهين جديدين ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليهما في الفترة المقبلة.

وخرج العين بمكاسب عديدة، تتجاوز «مجرد الانتصار» في مباراة الإياب أمام البطائح، وتمثلت في زيادة التجانس بين جميع العناصر، والتأكيد على قوة الأسماء التي يتم الدفع بها، وقدرتهم على تقديم أداء متميز، يعوض غياب بعض الأساسيين.

من جانبه، أكد شرودر أهمية الفوز في المباراة، رغم النتيجة الكبيرة بـ «خماسية» في لقاء الذهاب، مشيداً بقوة أداء البطائح الذي كان نداً في المباراة، وقال: كنا ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، غير أننا حققنا الأهم بالفوز، وشخصياً اعتبر البطائح فريقاً منظماً وقوياً الأمر الذي لمسته في أدائه أمام الوحدة.

وأضاف: فخور بأداء اللاعبين الشباب الذين دفعنا بهم، إذ منحنا الفرصة لثلاثة لاعبين تحت 18 سنة، وآخر تحت 20 سنة، وظهروا بمستوى جيد، وأثبتوا أنهم جديرين بالثقة التي منحناها لهم، وعلى وجه الخصوص عبدالكريم تراوري.