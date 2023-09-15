الوصل وشباب الأهلي إلى نهائي كأس السلة



علي معالي (الشارقة)



فجر الوصل مفاجأة من «العيار الثقيل» في كرة السلة، وأطاح الشارقة من نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في مباراة أقيمت بـ «الإمارة الباسمة»، بنتيجة 77- 74، بعد أداء رائع من لاعبي «الإمبراطور»، ليتأهل «الأصفر» إلى نهائي البطولة، ومواجهة شباب الأهلي على اللقب غداً بصالة «الفرسان».

وشهد «الربع الثالث» تألق «أبناء زعبيل»، وانتهى لمصلحتهم 23- 13، إضافة إلى «الربع الأول» 26- 19، ورغم تفوق «الملك» في «الربعين الثاني والرابع» 20- 14، 22- 14، إلا أن ذلك لم يمنح الشارقة التفوق في النهاية، وجاءت النتيجة النهائية لمصلحة الوصل، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوصل 40- 39.

وأظهرت المباراة الحالة الفنية والبدنية العالية للاعبي الوصل، ونجح المدرب الصربي ميودراج بيريسيك في الاختبار المحلي الأول، وظهر إصرار اللاعبين على الفوز باللقاء، حيث تألق الثنائي الأميركي نيكولاس ويست الذي سجل أعلى نسبة نقاط في بين لاعبي «الفهود» برصيد 28 نقطة، وستيدمون ليمون «26 نقطة»، ورغم تسجيل الأميركي ماركوز جونز لاعب الشارقة 30 نقطة، وهي أعلى نسبة نقاط في المباراة، إلا أن جماعية وقوة الوصل استطاعت في النهاية أن تحسم اللقاء، ليقترب الفريق من حُلم الفوز بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى موسم 2010- 2011، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، سالم الزعابي، حمزة عباس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفي مباراة ثانية، تأهل شباب الأهلي إلى النهائي بالفوز على البطائح 91- 75، وجاءت نتيجة «الأرباع» 32- 18، 25- 20، 23- 17، 11- 22 لمصلحة «الفرسان»، في مباراة أدارها الدولي حسن حاجي، واليوناني كوستاس وعمر الأسمر.