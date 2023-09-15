كأس نائب رئيس الدولة تفتتح موسم الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)



تقص «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة»، والتي تنطلق يوم السبت، شريط منافسات الموسم الجديد 2023- 2024 لـ «فئة الرجال»، بإقامة 4 مباريات، ضمن «الدور التمهيدي» حيث يدشن الجزيرة حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي أمام ضيفه الوصل، ويستضيف العين منافسه بني ياس، ويلعب شباب الأهلي «وصيف النسخة الماضية» أمام عجمان، ويواجه النصر نظيره حتا.

وتشهد المسابقة مشاركة 8 أندية، تخوض 22 مباراة، على مدار 6 أسابيع، حتى مواجهة الختام 28 أكتوبر المقبل، وقُسمت الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين في الدور التمهيدي، حسب ترتيب الموسم الماضي، وضمت المجموعة الأولى الجزيرة، العين، بني ياس، والوصل، فيما تضم «الثانية» شباب الأهلي، النصر، حتا، وعجمان.

وتلعب الأندية المتنافسة في الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، لتحديد الترتيب تنازلياً من المركز الأول وحتى الأخير، ويتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى مباراتي النهائي، فيما تلعب الفرق الحاصلة على المراكز الثالث والرابع، في «دور الترضية»، لتحديد الترتيب النهائي، من المركز الخامس وحتى الثامن.

وأكملت الأندية المشاركة تحضيراتها لانطلاق الموسم الجديد، حيث شهدت قوائم 50% من الأجهزة الفنية، استقراراً على صعيد أسماء المدربين، باستمرار التونسي زياد لرقش مع النصر، ومواطنه مراد سنون مدرب بني ياس، والأرجنتيني بابلو جافيير في تدريب الوصل، والبرازيلي سيدنيوي لوسيانو مدرب شباب الأهلي.

في المقابل، يقود البرازيلي ماركوس باتشيكو تدريب الجزيرة، ومواطنه تالمو دي أوليفيرا في القيادة الفنية للعين، والصربي بوجان مارينكوفيك مع عجمان، والأندونيسي باسكال ويلمار مدرب حتا.

يذكر أن «فخر أبوظبي» حصد أول ألقاب موسم 2022- 2023 للكرة الطائرة، حينما تُوج بطلاً لـ «كأس نائب الدولة»، بالفوز على شباب الأهلي.

واعتمد اتحاد الكرة الطائرة في وقت سابق دليل الموسم الجديد 2023- 2024، والذي يشهد تغييرات مهمة تشمل الآلية الجديدة لنقاط درع التفوق العام، واستحداث مسابقات الكأس على المستوى المراحل السنية، تشمل كأس الناشئين، كأس الأشبال الفئة «أ»، وكأس الأشبال الفئة «ب»، ليصل مجموع مسابقات الرجال والشباب والناشئين والأشبال إلى نحو 13 مسابقة.

ويشهد الموسم الجديد للطائرة تنظيم 4 مسابقات في فئة الرجال، تشمل «الكأس، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، كأس السوبر»، ومسابقات الدوري والكأس في فئتي الشباب والناشئين، إضافة إلى دوري وكأس الأشبال «أ»، ودوري وكأس الأشبال «ب»، فضلاً عن دوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.