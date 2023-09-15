«أبوظبي لألعاب المضرب» يتأهب للمشاركة التاريخية في «الطاولة»



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب نادي «أبوظبي لألعاب المضرب»، لمشاركة تاريخية في مسابقات الموسم الجديد لكرة الطاولة 2023- 2024، من خلال انطلاق منافسات «دوري الأشبال» اليوم، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً الشارقة، شباب الأهلي، دبا الحصن، فلج المعلا.

ويشهد «دوري الأشبال» للموسم الحالي مشاركة 17 نادياً، تشمل إلى جانب فرق المجموعة الأولى، النصر، الذيد، دبا، البطائح «الثانية»، الوصل، العروبة، مسافي، خورفكان «الثالثة»، المدام، عجمان، العربي، التعاون «الرابعة».

ويخوض «أبوظبي لألعاب المضرب»، المنضم حديثاً إلى أندية اتحاد الطاولة بنهاية الموسم الماضي 2022- 2023، مباريات الجولة الأولى في «دوري الأشبال» على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، على أن يستضيف النادي بمقره في أبوظبي مباريات المرحلة الثانية يوم 14 أكتوبر.

واستضاف نادي «أبوظبي لألعاب المضرب»، ختام «البطولة الأغلى» لكرة الطاولة للفرق لموسم 2022- 2023، والذي جمع شباب الأهلي والوصل، وحسمه «الفرسان» بالفوز 3-1، وهي المرة الأولى التي احتضن فيها النادي الذي تأسس نوفمبر 2021 نهائي «الكأس الأغلى» في كرة الطاولة.

ويستعد النادي الحديث إلى مشاركة رسمية ثانية، على صعيد منافسات الطاولة للموسم الحالي 2023- 2024، من خلال خوض دوري الناشئين الذي ينطلق 30 سبتمبر الحالي، ووضعت القرعة نادي «أبوظبي لألعاب المضرب»، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب أندية الشارقة، دبا الحصن، والبطائح.

من جانبه، عبر عبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي «أبوظبي لألعاب المضرب»، عن سعادته بالمشاركة الأولى للنادي في مسابقات اتحاد الطاولة للموسم الحالي 2023- 2024.

وقال: «تدشين المشاركة في فئتي الأشبال والناشئين تنسجم وبرامج النادي الهادفة إلى نشر اللعبة الملاعب المجتمعية، والأماكن المفتوحة، على نطاق إمارة أبوظبي، وتوفير جميع المتطلبات لممارستها، بالتعاون مع الشركاء، لضمان نجاح المبادرات الرامية إلى جذب اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب».

وأضاف: «المشاركة الرسمية في المنافسات تستهدف بناء جيل قادر على الارتقاء بالتطلعات الوطنية من الذكور والإناث، وتخدم خطط النادي التي ترسخ الرؤى الداعمة للتطور، وتقديم المبادرات المبتكرة، وتنسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز دور الأندية المجتمعي».