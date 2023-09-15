مبابي يقسم قلبه بين رونالدو وميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، غيّر رأيه قليلاً، فيما يتعلق بالمقارنة بين «الأسطوريين»، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن كان يفضل «الدون» على الدوام، ومنذ نعومة أظافره، وتشهد على ذلك صور و«بوسترات» رونالدو التي ازدانت بها جدران غرفته في صباه.

وكبر الصبي، وأصبح نجماً ذائع الصيت، بل بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018» مع «الديوك»، وشاءت الظروف أن يتزامل مع ميسي لمدة موسمين في سان جيرمان، وأصبح يشاهده لاعباً عن قرب، وكثيراً عن أي وقت مضى، ومن هنا جاء التغيير في رأيه، ولكنه كان حريصاً على أن يكون دبلوماسياً في «فيديو» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنه عندما سُئل: أيهما الأفضل؟ قال: سؤال حساس، أنا أعشق رونالدو، وكنت مشجعاً كبيراً له، عندما كنت صغيراً، ولكنني بدأت أعرف أن ميسي أيضاً لاعب جيد جداً. وأضاف: عندما كنت مهووساً برونالدو وأنا صبي، لم أكن أشاهد إلى أي مدى ميسي رائع أيضاً، لأنني كنت أحب كريستيانو وكفى، وعندما كبرت أصبحت أحبهما معاً.

ولم يتطرق مبابي إلى الموسمين اللذين قضاهما مع ميسي في سان جيرمان، واحتمال تأثيرهما على تغيير رأيه قليلاً، غير أن «فتى بوندي المدلل» أبدى احترامه وتقديره وإعجابه بميسي الحاصل على 7 كرات ذهبية، في حديث أخير أدلى به لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، وأبدى خلاله دهشته للاستقبال السيئ الذي قُوبل به «البرغوث» في فرنسا، بعد حصول منتخب بلاده على كأس العالم الأخيرة.

واعترف مبابي بأن «النجم الأسطوري» يستحق الاحترام والتقدير في أي مكان يذهب إليه، كما اعترف بأنه لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في فرنسا، وهذا أمر مؤسف، ولكنه حدث.