تريم مطر يستقبل نائب رئيس «دولي الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



استقبل تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، الهندي فيشفاناثان أناند، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بطل العالم السابق، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، في إطار العلاقة القوية بين الاتحادين الإماراتي والدولي، والتشاور في عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة الشطرنجية الدولية.

وأطلع تريم مطر تريم، ضيفه على «روزنامة» الاتحاد، والبطولات التي ينظمها سنوياً، والتي تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين من مختلف دول العالم، كما تطرق الحديث إلى الاستضافة الأخيرة لبطولة آسيا الفردية للهواة، التي أُسدل عليها الستار مؤخراً في دبي، واستضافة نادي العين لبطولة آسيا للناشئين.

بجانب الحديث عن البطولات الدولية التي تنظمها أندية الدولة بالتعاون مع الاتحاد، منها مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبطولة دبي المفتوحة التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة الماسترز التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وكأس الشارقة الدولية التي ينظمها نادي الفتيات للشطرنج والثقافة بالشارقة، والعديد من البطولات الأخيرة التي تجعل الإمارات محطة شطرنجية مهمة في المنطقة، وأيضاً على المستوى القاري والدولي.

واطلع أناند على مشروع نشر اللعبة في المدارس، ويمثل مشروع المستقبل للأجيال المقبلة، بالتعاون مع جهات عديدة، ويفرز الكثير من المواهب التي تشق طريقها نحو الألقاب الدولية.

وأبدى أناند سعادته بمشروع المدارس، وأيضاً استضافة الإمارات لعدد كبير من البطولات الدولية والقارية سنوياً، مشيدا بمنظومة الاتحاد في استضافة البطولات والاحترافية في التنظيم، وهو ما ترك سمعة دولية للإمارات، ويفتح الطريق لاستضافة أحداث عالمية كبرى.