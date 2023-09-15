سيسيه: خطأ بوجبا «جسيم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اتخذ الفرنسي «المخضرم» جابرييل سيسيه، موقفاً أكثر تعنتاً وتشدداً تجاه بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، في قضية إيقافه مؤقتاً، بسبب اتهامه بتعاطي مادة «التيسترستيرون» المنشطة الموجودة في أحد الأدوية التي كان يتناولها، ويأتي ذلك على عكس ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، وأيضاً الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني، المؤيد والداعم لبوجبا.

واعترف سيسيه بأن بوجبا أخطأ خطأً جسيماً، ولا يلوم إلا نفسه، وإنه لم يدع فرصة لأحد من أجل الدفاع عنه.

وقال: في مركز التدريب بالمنتخب، عندما كنت ما زلت لاعباً كان يتم منعنا تماماً من تناول أية أدوية، يقدمها لنا أطباء النادي أوغيرهم، وتلك هي القاعدة الأساسية والذهبية لحمايتنا من الوقوع في المحظور.

وأضاف في تصريحاته لقناة «ليكيب» التليفزيونية: إذا كنت عرفت ذلك وأتذكره جيداً، فلابد أن بوجبا عرفه أيضاً، وأتفهم الأسباب التي دفعت بوجبا إلى تناول هذا العقار، إنه تصرف شخص يائس يحاول علاج ركبته المصابة بشتى الطرق، حتى لا يضطر إلى إجراء جراحة بها، غير أن ذلك يدل على شخص يائس فعلاً.

ويعاني بوجبا بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع «الديوك»، من مشاكل لا حصر لها منذ أن وطأت قدماه مانشستر يونايتد في 2018، مشاكل رياضية وإصابات متكررة بدنية وعضلية ومع المدربين وغير رياضية على مستوى عائلته وإخوته، ولهذا يقول سيسيه: ليس أمامنا إلا أن نأمل في أن تضع السلطات التي تحاكمه في اعتبارها كل هذه الظروف، قبل أن تطلق حكمها النهائي عليه، بعد الانتهاء من تحليل «العينة ب»، فإذا كانت إيجابية أيضاً، فإن نجم يوفنتوس سيتعرض لعقوبة تتراوح بين عامين و4 أعوام، وربما تكون العقوبة أكثر تشدداً.