5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا



أبوظبي (الاتحاد)



اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 5 حكام إماراتيين، ضمن 74 حكماً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات كأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل.

وضمت قائمة حكامنا الدوليين، محمد عبدالله حسن، عادل النقبي، عمر آل علي «حكام الساحة»، ومحمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري «حكمين مساعدين».

وجاءت عملية اختيار حكام مباريات البطولة، على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية التي أداروها خلال السنوات الأخيرة.

وتشهد البطولة وللمرة الأولى استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة، وذلك بعد النجاح في استخدام هذه التقنية في الدور ربع النهائي من النسخة الماضية «الإمارات 2019».

وفي إطار محافظة الاتحاد الآسيوي، على تطبيق أعلى معايير التحكيم، تضمنت هذه القائمة القياسية من الحكام، التوسّع في الأدوار الحالية لحكام البطولة القارية، من خلال استحداث مواقع جديدة في المباريات، من ضمنها حكام الفيديو المساعدين.