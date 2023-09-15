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الرياضي

سالم الرميثي: «الجائزة الكبرى» تثبت الريادة البحرية لأبوظبي

سالم الرميثي: «الجائزة الكبرى» تثبت الريادة البحرية لأبوظبي
15 سبتمبر 2023 12:30


أبوظبي (الاتحاد)

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رحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، باستضافة أبوظبي لإحدى جولات بطولة العالم للقوارب الشراعية للمرة الأولى «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، خاصة أن البطولة تعد من المسابقات الأشهر والأكبر على مستوى العالم، في فئة الشراع الحديث.
وأعلنت مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة الجولة 13 و14 يناير المقبل، بالشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار الشريك العالمي لسلسلة سباقات «sail GP».
وأكد سالم الرميثي أن استضافة أبوظبي للحدث الضخم والكبير، تثبت دائماً التفوق والريادة للعاصمة، في جذب واستضافة أكبر البطولات وأشهرها في المجالات كافة.
وقال: نرتبط في الإمارات ارتباطاً كبيراً بالبحر، ومن المعروف أننا أهل بحر بالدرجة الأولى، ولذلك فإن استضافة الحدث يأتي ترسيخاً للمحبة والاعتزاز الكبير بالرياضة البحرية، والتي تعنى بالشراع بمختلف أنواعه.
وأضاف: في انتظار الجماهير لحظات جميلة من الإثارة والمتعة عبر البطولة، في يناير المقبل، ونحن على موعد مع منافسة قوية وتحدٍ كبير، خاصة أن سرعات القوارب المشاركة تصل إلى مائة كيلو متر في الساعة، وهو رقم قوي لهذه الفئة من القوارب الشراعية.
ووجه سالم الرميثي الشكر إلى «مبادلة» و«مجلس أبوظبي الرياضي»، مشيداً بإقامة البطولة التي تسهم في جذب الآلاف من الحضور ومحبي الرياضة للحضور إلى العاصمة أبوظبي، في توقيت إقامة المسابقة.
يذكر أن اللجنة المنظمة طرحت العديد من فئات التذاكر للجمهور، وبخيارات متنوعة، من أجل متابعة البطولة.
وتنظم البطولة عبر سباقات فئة «قوارب F50»، وهي من السباقات التي تعتمد على التكنولوجيا بدرجة كبيرة، من خلال عملية إطلاق المنافسة، ومتابعة النتائج طوال السباق، وبالرغم من اعتماد السباق على تسجيل المراكز، والتقدم عبر التقنيات الحديثة، إلا أن النتائج يتم تحديدها عبر المهارة والقدرة لأصحاب الطاقم الفائز، وتعتبر «قوارب F50» من الأغلى في «القوارب الشراعية»، لما تملكه من مواصفات فنية عالية وكبيرة.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
سالم الرميثي
مجلس أبوظبي الرياضي
مبادلة
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