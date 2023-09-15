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الرياضي

«الحطاب» يطارد «كأس الوثبة» في «لنجفيلد»

«الحطاب» يطارد «كأس الوثبة» في «لنجفيلد»
15 سبتمبر 2023 12:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يستضيف مضمار لنجفيلد بارك في العاصمة البريطانية لندن مساء السبت، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 55» لمسافة 2600 متر، بمشاركة 8 خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
ويتصدر المنافسة الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي، والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، الفائز في آخر مشاركة لمسافة الميل وربع الميل، بفارق 3,25 طول، بمضمار باث وهو المرشح الأوفر حظاً، وتصنيفه 47، وينافسه «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة ادوارد ريس، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة، وتصنيفه 46.
وينافس على اللقب أيضاً «هيريتاج فالنتينو» للسيدة آر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جيمي جابيني الفائز من قبل، على غريمه «الجواهر»، وتصنيفه 49، و«ألوف» البالغ تصنيفه 45، والذي حل ثالثاً عن «الحطاب» في آخر مشاركة، في حين يمثل «كاياك» صاحب المركز السادس عن «الحطاب» مالكه ومربيه ومدربه جين هاريس.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
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