245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو

أبوظبي (الاتحاد)



يدشن اتحاد الجودو، صباح السبت، موسم 2023-2024، بإقامة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين والرجال، بصالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وأيضاً بين الاتحاد ومختلف الأندية رياضياً ومجتمعياً، لحين افتتاح صالة الاتحاد الجديدة، في مقره الجديد، بمنطقة بني ياس شرق، خلال ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة الافتتاحية مشاركة 245 لاعباً، بواقع 110 لاعبين لفئة الأشبال، و80 لاعباً في الناشئين، و55 لاعباً لبطولة الرجال، يمثلون النصر، والشارقة، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديميات أوليمبكس، تيندا وكيما، حيث تضم صالات الأكاديميات العديد من اللاعبين المواطنين والمقيمين، مما يسهم في ارتفاع المستوى الفني، والوقوف على مهاراتهم.

وأكملت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد، الترتيبات كافة لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني، كما أجريت مراسم القرعة، بعد أغلاق باب التسجيل، بإشراف شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، ويحرص مدرب منتخبات الجودو على حضور المنافسات، لمتابعة المواهب التي تفرزها البطولة، وتمثل دعماً للمنتخبات المختلفة، حيث تستعد الإمارات لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بالفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.