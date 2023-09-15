السبت 16 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو

245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
15 سبتمبر 2023 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس اليد.. «شرقاوي»
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد


يدشن اتحاد الجودو، صباح السبت، موسم 2023-2024، بإقامة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين والرجال، بصالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وأيضاً بين الاتحاد ومختلف الأندية رياضياً ومجتمعياً، لحين افتتاح صالة الاتحاد الجديدة، في مقره الجديد، بمنطقة بني ياس شرق، خلال ديسمبر المقبل.
وتشهد البطولة الافتتاحية مشاركة 245 لاعباً، بواقع 110 لاعبين لفئة الأشبال، و80 لاعباً في الناشئين، و55 لاعباً لبطولة الرجال، يمثلون النصر، والشارقة، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديميات أوليمبكس، تيندا وكيما، حيث تضم صالات الأكاديميات العديد من اللاعبين المواطنين والمقيمين، مما يسهم في ارتفاع المستوى الفني، والوقوف على مهاراتهم.
وأكملت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد، الترتيبات كافة لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني، كما أجريت مراسم القرعة، بعد أغلاق باب التسجيل، بإشراف شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، ويحرص مدرب منتخبات الجودو على حضور المنافسات، لمتابعة المواهب التي تفرزها البطولة، وتمثل دعماً للمنتخبات المختلفة، حيث تستعد الإمارات لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بالفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
كأس اليد.. «شرقاوي»
الرياضي
كأس اليد.. «شرقاوي»
اليوم 19:31
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
عربي ودولي
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
اليوم 19:31
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
الرياضي
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
اليوم 19:22
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
الرياضي
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©