فاكوندو.. «صاحب السعادة»



رضا سليم (دبي)



استعاد الوحدة بريق الانتصارات الكبيرة، بالفوز الخماسي على فريق الإمارات، في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويمثل الانتصار دفعة معنوية للاعبين قبل عودة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي «العنابي» مع حتا.

وحقق الجنوب أفريقي موسيماني مدرب «أصحاب السعادة» مكاسب كثيرة من المباراة، في مقدمتها التأهل إلى ربع النهائي، والاطمئنان على هجوم «العنابي»، وأيضاً الخط الخلفي الذي حافظ على شباكه، بعدما قدم الحارس راشد علي مستوى متميزاً، كما أن الفريق غاب عنه 10 لاعبين، هم طحنون الزعابي، ومحمد الشامسي، وعبدالله حمد، وسهيل المنصوري، وفارس جمعة، ومحمد علي، وعبدالله أحمد، وأحمد نورالله، وعبدالعزيز محمد، وعبدالله الكربي، ودفع المدرب ببقية اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة على المستوى الفني.

وكان «الجناح» الأرجنتيني الشاب فاكوندو كروسبزكي دانيال «20 عاماً» كلمة السر في المباراة، بعدما أظهر مهاراته الفنية، وسجل 4 أهداف «سوبر هاتريك»، واستحق لقب رجل المباراة، وهو أول لاعب أرجنتيني يسجل «رباعية» خلال مباراة واحدة، في تاريخ كأس رابطة المحترفين، كما أثبت أنه صفقة ناجحة للوحدة الذي تعاقد معه في فئة اللاعب المقيم، في الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادماً من أرسنال سارندي في صفقة انتقال حر.

ويعتمد عليه موسيماني لاعباً أساسياً في التشكيلة، حيث لعب أول مباراتين في الدوري، وأول مباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتعتبر «الرباعية» أول أهدافه هذا الموسم، في حين لعب في الموسم الماضي 923 دقيقة، خلال 14 مباراة، وسجل 5 أهداف.

من ناحية أخرى، لم تكن بداية الإسباني لويس بلاناجوما مدرب «الصقور» جيدة، بعدما تلقى أول خسارة في أول مباراة له، عقب تولى المهمة، خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت، وكان أداء الفريق باهتاً، ولم يستطع تقديم شخصية جديدة، أو إضافة على مستوى الأداء والخطط، والتعامل مع المباراة، كما أنه فشل على الصعيد الهجومي، ولم يسجل أي أهداف، ويبدو أن المدرب الجديد ما زال في حاجة إلى الوقت للتأقلم مع «الصقور»، وتقديم فكر جديد، وهو ما يظهر في الجولة الثالثة للدوري، عندما يلتقي مع خورفكان.

وحصد «الصقور» نقطة واحدة، في أول جولتين بالدوري، بعدما خسر أمام الوصل، وتعادل مع عجمان، واستقبل مرماه 5 أهداف، وسجل 4 أهداف، وخسر مباراتين في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، واهتزت شباكه بـ 8 أهداف، ولم يسجل في مرمى المنافس.