الشارقة ومليحة.. «النهائي الأول» في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تستضيف صالة الشارقة المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة اليد للرجال، والتي تجمع بين الشارقة ومليحة يوم السبت، في «باكورة» بطولات الموسم الحالي، والتي استحدثها الاتحاد، لتكون «بروفة» لبقية بطولات الموسم، خاصة أنها أقيمت بنظام دوري من دور واحد للمجموعتين، وتأهل الأول منهما إلى المباراة النهائية، كما أن المسابقة مخصصة للاعبين المواطنين وحملة الجواز وأبناء المواطنات، والنهائي هو الأول هذا الموسم بين الفريقين، وأيضاً الأول بينهما في البطولة، وسبق أن التقيا في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال الموسم الماضي، ونجح «الملك» في الفوز على مليحة 33-26، وتُوج بالكأس، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها مليحة إلى النهائي في كل البطولات، منذ انضمامه إلى اللعبة.

ويبحث «الملك» عن الفوز بالبطولة الأولى، قبل أن يواجه شباب الأهلي في كأس السوبر، يوم الثلاثاء المقبل، بصالة النصر، والدفاع عن لقبه في كأس الإمارات 6 أكتوبر المقبل، والدوري العام 7 نوفمبر.

وتأهل الشارقة إلى النهائي، بعدما تصدر المجموعة الأولى، بالفوز على شباب الأهلي والوصل ودبا الحصن، فيما صعد مليحة بتغلبه على النصر، والتعادل مع الجزيرة، ثم فاز على العين.

ويتعامل المصري وليد عبدالكافي مدرب مليحة مع المباراة، بحثاً عن اللقب الأول في مسيرة الفريق، ويأتي عودة عبدالكافي مرة أخرى، لتمنح دفعة معنوية للاعبين، والذين قدموا مستويات جيدة في البطولة، أبرزهم مبارك عبدالله لاعب الشارقة السابق، وسعيد بن خالد، وعبدالعزيز خميس، وغيرهم.

ويبحث سامي السعيدي مدرب الشارقة عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، في حصد البطولات، وحرمان بقية الأندية منها، ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يقودهم إبراهيم القرص، وفراس محمد، وطارق شاهين، وأحمد هلال، والحارس الدولي محمد إسماعيل، وأحمد عبدالله، وغيرهم من اللاعبين، ويعد الفريق الحالي من أكثر الأجيال في كرة اليد حصداً للبطولات.