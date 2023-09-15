سيول (أ ف ب)

وافق باريس سان جيرمان الفرنسي، على انضمام لاعب وسطه الهجومي لي كانج-إين إلى منتخب كوريا الجنوبية، للمشاركة في مسابقة كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية، بحسب ما أعلن اتحاد بلاده.

وكان مدرب كوريا الجنوبية هوانج سون-هونج عبّر عن إحباطه، لعدم إيضاح بطل فرنسا، عما إذا كان لي يشارك في الألعاب الآسيوية من عدمه.

انضمّ لاعب الوسط الهجومي «22 عاماً» إلى سان جيرمان مقابل 22 مليون دولار هذا الصيف من ريال مايوركا الإسباني، لكنه غاب الشهر الماضي لإصابة بفخذه تعافى منها راهناً.

قال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان «بعد مناقشات، توصل سان جيرمان والاتحاد الكوري الجنوبي إلى اتفاق بأن لي كانج-إين سيكون متاحاً للعب مع كوريا الجنوبية بعد مباراة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف «من المقرّر أن يغادر لي فرنسا الأربعاء إلى الصين، للانضمام إلى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم المشارك في الألعاب الآسيوية.

ويستضيف سان جيرمان بوروسيا دورتموند الألماني «الثلاثاء»، في اليوم عينه، تفتتح كوريا الجنوبية مشوارها نحو ذهبية ثالثة متتالية في الألعاب، عندما تلعب مع الكويت.

ويتوقع أن يكون لي الذي خاض 14 مباراة دولية مع بلاده موجوداً في الصين لخوض مباراة الخميس ضمن دور المجموعات أمام تايلاند.

وتنحصر مشاركة اللاعبين دون 24 عاماً مع منتخبات الرجال، باستثناء ثلاثة فوق السن.

وكان النجم سون هيونج-مين قاد كوريا الجنوبية إلى ذهبية 2018، بيد أن مهاجم توتنهام الإنجليزي يغيب هذه المرّة ما يضع المزيد من الحمل على لي.