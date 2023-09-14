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مشجعو «إن بي أيه» يحتفلون بأساطير «سلة أميركا» في أبوظبي

مشجعو «إن بي أيه» يحتفلون بأساطير «سلة أميركا» في أبوظبي
15 سبتمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، طرح تذاكر النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، و«منطقة مشجعي NBA» التي تعود مجدداً إلى العاصمة. 
وتشهد الفعاليتان ظهوراً مرتقباً لأساطير ونجوم كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار، وتيم هارداواي سينيور، وجاري بايتون، وكيني سميث، ضمن برنامج موسع من تجارب وأنشطة الجمهور الاستثنائية المقرر تنظيمها على هامش مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023، المُقدّمة من شركة القابضة، ويتواجه خلالها فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز في مباراتين قبل بداية الموسم يومي 5 و7 أكتوبر في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
وتُقام النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا، اعتباراً من الساعة 4:30 مساءً وتتضمن هذه التجربة الغامرة المُخصصة للجمهور حضوراً متميزاً لمجموعة من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، وغيرهم من أساطير كرة السلة الأميركية، بمن فيهم كريم عبدالجبار، المشارك في 19 من مباريات كل النجوم، والفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 6 مناسبات؛ وكيني سميث، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين. وتحتضن الفعالية العديد من الأنشطة، بما فيها تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية بمشاركة عدد من لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب عروض من فريق مافريكس الترفيهي وفريق تمبروولفز دانك الاستعراضي، بحضور التميمتين الرسميتين للفريقين، ومسابقة سلام دانك، بمشاركة نخبة من أبرز النجوم المحترفين.
وقال كيني سميث: «يشكل يوم الاحتفاء فرصة مميزة لمحبي كرة السلة من جميع الأعمار للاستمتاع بتجارب NBA الأصلية على أرض الواقع، وتَعد الفعالية الجماهير بأمسية مليئة بالحماس تجمع نجوم كرة السلة الحاليين والسابقين مع مجموعة متميزة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والفرص التي تتيح لهم الفوز بالعديد من الجوائز».
وتعود «منطقة المشجعين»، التجربة التفاعلية المخصصة للجمهور، والتي استقبلت حوالي 10000 زائر في العام الماضي، إلى منارة السعديات من 5 إلى 8 أكتوبر. ويحظى الجمهور بفرصة لقاء كُلّ من تيم هارداواي سينيور، المشارك في مباريات كل النجوم 5 مرات؛ وجاري بايتون، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمشارك في مباريات كل النجوم 9 مرات؛ بالإضافة إلى المشاركة في العديد من أنشطة كرة السلة، ضمن ملعب بالحجم الكامل، ومشاهدة بعض أبرز لقطات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وبرامجه.

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