النصر والعين أول مواجهات ربع نهائي كأس أبوظبي الإسلامي



معتصم عبدالله (دبي)



ضرب النصر موعداً مع العين، في أول مواجهات ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بعدما تخطى «العميد» عقبة ضيفه عجمان، بالفوز 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في إياب الدور الأول، بعد التعادل 2-2 في الذهاب، فيما أكد «الزعيم» تفوقه أمام ضيفه البطائح، بالفوز 2-1، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة ذاتها، بعدما كسب مباراة الذهاب 5-0.

في المقابل، تأهل الوحدة إلى ربع النهائي، بتكرار فوزه على مضيفه الإمارات 5-0، بعد الفوز ذهاباً 3-0 على استاد آل نهيان، وينتظر «العنابي» المتأهل من مباراة الجزيرة وبني ياس المقررة يوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، بعد التعادل 2-2 في الذهاب.

واحتاج «العميد» إلى 31 دقيقة، لتسجيل ثاني أسرع «ثلاثية» في تاريخه في «كأس الرابطة»، بعد مباراة الشارقة 4-1، في نهائي نسخة موسم 2014- 2015، وافتتح الكولومبي كيفن أجودلو التسجيل لفريقه، من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة، في الدقيقة 11، وأضاف البرتغالي أيوري ميديروس الهدف الثاني، في الدقيقة 27، مترجماً تمريرة عادل تعرابت داخل المنطقة.

وعزز الإيطالي مانولو جابياديني تقدم النصر بالهدف الثالث في الدقيقة 31، بعدما تابع كرة أبعدها الحارس يوسف أحمد، إثر تسديدة حمدان الكمالي من ضربة حرة على مشارف المنطقة.

وقلص المغربي وليد آزارو الفارق بتسجيله الهدف الأول لعجمان من كرة رأسية في الدقيقة 35، بعدما حول عرضية سعود سعيد من الجهة اليسرى إلى داخل شباك الحارس أحمد شمبيه، وفي الشوط الثاني، سجل الإيطالي جابياديني الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 71.

وعلى استاد هزاع بن زايد، أكد العين تفوقه أمام ضيفه البطائح 2-1، وسجل هدفي «الزعيم» سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وعمر أتزيلي في الدقيقة 43، بينما سجل أناتولي هدف البطائح في الدقيقة 25.

بدوره، ضرب «العنابي» بقوة أمام مضيفه «الصقور» بالفوز بـ«خماسية» حملت توقيع «الثنائي» الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 45، وفاكوندو دانيال «سوبر هاتريك» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، و60 و73 و88.