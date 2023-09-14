الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

النصر والعين أول مواجهات ربع نهائي كأس أبوظبي الإسلامي

النصر والعين أول مواجهات ربع نهائي كأس أبوظبي الإسلامي
14 سبتمبر 2023 22:21

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا


ضرب النصر موعداً مع العين، في أول مواجهات ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بعدما تخطى «العميد» عقبة ضيفه عجمان، بالفوز 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في إياب الدور الأول، بعد التعادل 2-2 في الذهاب، فيما أكد «الزعيم» تفوقه أمام ضيفه البطائح، بالفوز 2-1، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة ذاتها، بعدما كسب مباراة الذهاب 5-0.
في المقابل، تأهل الوحدة إلى ربع النهائي، بتكرار فوزه على مضيفه الإمارات 5-0، بعد الفوز ذهاباً 3-0 على استاد آل نهيان، وينتظر «العنابي» المتأهل من مباراة الجزيرة وبني ياس المقررة يوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، بعد التعادل 2-2 في الذهاب.
واحتاج «العميد» إلى 31 دقيقة، لتسجيل ثاني أسرع «ثلاثية» في تاريخه في «كأس الرابطة»، بعد مباراة الشارقة 4-1، في نهائي نسخة موسم 2014- 2015، وافتتح الكولومبي كيفن أجودلو التسجيل لفريقه، من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة، في الدقيقة 11، وأضاف البرتغالي أيوري ميديروس الهدف الثاني، في الدقيقة 27، مترجماً تمريرة عادل تعرابت داخل المنطقة.
وعزز الإيطالي مانولو جابياديني تقدم النصر بالهدف الثالث في الدقيقة 31، بعدما تابع كرة أبعدها الحارس يوسف أحمد، إثر تسديدة حمدان الكمالي من ضربة حرة على مشارف المنطقة.
وقلص المغربي وليد آزارو الفارق بتسجيله الهدف الأول لعجمان من كرة رأسية في الدقيقة 35، بعدما حول عرضية سعود سعيد من الجهة اليسرى إلى داخل شباك الحارس أحمد شمبيه، وفي الشوط الثاني، سجل الإيطالي جابياديني الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 71.
وعلى استاد هزاع بن زايد، أكد العين تفوقه أمام ضيفه البطائح 2-1، وسجل هدفي «الزعيم» سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وعمر أتزيلي في الدقيقة 43، بينما سجل أناتولي هدف البطائح في الدقيقة 25.
بدوره، ضرب «العنابي» بقوة أمام مضيفه «الصقور» بالفوز بـ«خماسية» حملت توقيع «الثنائي» الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 45، وفاكوندو دانيال «سوبر هاتريك» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، و60 و73 و88. 

مصرف أبوظبي الإسلامي
النصر
العين
عجمان
البطائح
الوحدة
الإمارات
الجزيرة
بني ياس
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الرياضي
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
اليوم 11:30
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©