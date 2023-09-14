حمدان بن مبارك: الأولوية للمنتخبات الوطنية

معتز الشامي (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، تسمية عبيد سالم الشامسي، عضو مجلس الإدارة، نائباً ثانياً للرئيس، وفق الصلاحية التي منحتها الجمعية العمومية للمجلس، كما اعتمد خلال اجتماعه الأول الذي عُقد مساء أمس بمقره في دبي، إلغاء لجنة المنتخبات والفنية، واستمرار عمل إدارة المنتخبات، مع متابعة كل خطط عمل المنتخبات الوطنية، وتوفير كل الدعم للأجهزة الفنية العاملة.

وثمن المجلس، خلال اجتماعه، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن قيادتنا الحكيمة تحفز الشباب الرياضي على الإبداع والعطاء، وتوفر لهم بيئة ممتازة لاستثمار طاقاتهم الإبداعية في جميع الألعاب الرياضية، الفردية منها والجماعية، خاصة كرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عُقد بمقر الاتحاد في دبي، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وهشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد الحوسني، أمل حسن بو شلاخ، أحمد المهبوبي، إبراهيم النمر، عبيد سالم الشامسي، عبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، أعضاء الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

ورحب معالي رئيس الاتحاد بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيواصل تطوير منظومة العمل الكروية في جميع المجالات، بما في ذلك الألعاب النوعية والإدارة والتحكيم والمسابقات المحلية، منوهاً إلى أن المنتخبات الوطنية تحظى بالأولوية، لأنها سفير الكرة الإماراتية، ومشيراً إلى أن تحسين أداء المنتخبات ونتائجها سيكون أهم أهداف المجلس في المرحلة المقبلة.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر الجزيل إلى المجلس السابق، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تحقق الكرة الإماراتية في الفترة المقبلة إنجازات جديدة إقليمياً وقارياً ودولياً.

واطلع مجلس الإدارة على أهم البطولات الإقليمية والقارية والدولية التي تشارك فيها منتخباتنا الوطنية خلال الفترة المقبلة، منها المنتخب الأول والأولمبي والشباب ومنتخب الناشئين، إلى جانب منتخب الكرة الشاطئية ومنتخبات السيدات، حيث وجه المجلس بتوفير جميع متطلبات النجاح لمنتخباتنا الوطنية، من برامج إعداد ومباريات ودية، وغيرها لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

من جانبه، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد تركيز المجلس، على توفير كل مقومات النجاح لعمل الإدارات واللجان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المجلس اعتمد استمرار عمل إدارة المنتخبات من دون تسمية لجنة مستقلة تختص بعمل المنتخبات، حيث تتولى إدارة المنتخبات العمل الإداري والفني بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومن ثم رفع تقاريرها أولاً بأول لمجلس الإدارة، وأوضح أن معالي رئيس المجلس، وجه بضرورة توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية، والبدء في مشروع تطوير المنتخبات بالتنسيق مع الفنيين والمختصين.

وفيما يتعلق بتجمع المنتخب الوطني المقبل، أشار إلى أن التجمع سيكون في أكتوبر، على أن يخوض «الأبيض» وديتين والأقرب أمام الكويت ولبنان، مؤكداً أن هناك اجتماعاً قريباً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لمناقشته في رؤيته للمرحلة المقبلة، وتوفير كل متطلبات الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي بينتو.

وتم اعتماد إبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.