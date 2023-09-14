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الرياضي

ميامي تستضيف الجولة الثانية لـ«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

ميامي تستضيف الجولة الثانية لـ«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
15 سبتمبر 2023 01:14

فلوريدا (وام)

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تستضيف مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، الجولة الثانية من بطولة «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو 16 و17 سبتمبر الجاري. 
وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو منظم الحدث، أن جميع الاستعدادات اكتملت لإقامة الحدث بمشاركة أكثر من 60 أكاديمية تمثل ما يزيد عن 30 دولة حول العالم، وأنه من المتوقع أن تكون المنافسة قوية في الفئات كافة في ظل عودة اللاعبين أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة، الباحثين عن تطوير مهاراتهم والانطلاق من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف. وتعكس هذه الخطوة رغبة الرابطة في تعزيز انتشار هذه الرياضة وزيادة التنوع الجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الرابطة أن 22 لاعباً من فئة المحترفين يمثلون الإمارات في الحدث العالمي الكبير، من بينهم 4 لاعبين من أصحاب الحزام البني، ومن أبرزهم سلطان الحوسني، ومحمد العمري اللذان يملكان رصيداً كبيراً من النقاط في لائحة التصنيف الدولي السنوي للرابطة. 
وبجانب اللاعبين الإماراتيين، تشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء الكبيرة من البرازيل وأميركا والعالم، منهم فيليبي أندرو وهياجو جورج وروزفلت سوسا، وهم من بين أفضل لاعبي الجو جيتسو في العالم. 
وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن بطولة أبوظبي جراند سلام التي وُلدت عام 2015، تُعد واحدة من أهم وأكبر بطولات الجو جيتسو في العالم، وتمت إعادة فئة أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة في المنافسات، على ضوء الرغبة في إتاحة الفرصة لمختلف الفئات في تطوير مستواهم، من خلال التواجد في حدث دولي كبير مثل جولة أميركا في مدينة ميامي.
ولفت إلى أن البطولة وبفضل توجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي، والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لم تتوقف منذ انطلاقتها حتى خلال «جائحة كورونا»، وأسهمت في الحفاظ على مكتسباتها وتطورها على مدار السنوات الثماني الماضية. 
وقال البحري إن رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، تنظم أكثر من 250 بطولة حول العالم سنوياً، لتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجو جيتسو، وأكبر مطور لها في العالم، ونملك المرونة الكافية لإجراء التعديلات المطلوبة في كل موسم، بما يسهم في تطوير اللعبة، والوصول إلى محبيها في كل مدن العالم، وهناك متابعة حثيثة من عبدالمنعم الهاشمي للاستمرار في التطوير المستمر، لإيجاد أفضل منصة دولية للكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير كل فرص الاحتكاك المطلوبة للاعبي أنديتنا والمنتخب الوطني، من أجل تأهيله بأفضل صورة للمشاركة في المحافل الدولية.

ميامي
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
الجو جيتسو
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