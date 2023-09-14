«الفيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل



زيوريخ (د ب أ)



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، وفتح «الفيفا» باب الترشيح أمام الجماهير للتصويت في اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، اسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضاً أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علماً أن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحاً، بالإضافة إلى الإسباني بيب جوارديولا مدرب «السيتي» والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة اسم إيما هايس وسارينا ويجمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى، فقد ضمت اسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني) والكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد الإسباني) والإنجليزية راشيل دالي (أستون فيلا الإنجليزي) والفرنسية كاديدياتو دياني أولمبيك ليون/ باريس سان جيرمان) والأسترالية كايتلين فورد (أرسنال دبليو إف سي) والأسترالية ماري فاولر (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإنجليزية أليكس جرينوود (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإسبانية جينيفر هيرموسو (سي إف باتشوكا فيمينيل) والأميركية ليندسي هوران (أولمبيك ليون) والسويدية أماندا إيليستيدت (أرسنال دبليو إف سي/ باريس سان جيرمان) والإنجليزية لورين جيمس (تشيلسي) والأسترالية سام كير (تشيلسي) والإسبانية مابي ليون (برشلونة) واليابانية هيناتا ميازاوا (مينافي سينداي) والإسبانية سالما بارالويلو (برشلونة) والإنجليزية كيرا والش (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/ النصر السعودي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والألماني إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/ برشلونة)، والنرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، والإسباني رودري (مانشستر سيتي)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/ إنتر ميامي)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، والإنجليزي ديكلان رايس (وستهام يونايتد/ أرسنال)، والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر جيرهاردسون مدرب منتخب السويد، والإسباني جوناتان جيرالديز (برشلونة)، والسويدي توني جوستافسون (أستراليا)، والإنجليزية إيما هايس (تشيلسي)، والهولندية سارينا فيجمان (إنجلترا).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، والإيطالي سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)، والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك)، والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/ منتخب إيطاليا)، والإسباني تشافي (برشلونة).

وتصدرت الأسترالية ماكنزي أرنولد (وستهام) قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب الألمانية آن-كاترين بيرجر (تشيلسي)، والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة)، والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد)، والتشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون) والسويدية زيسيرا موسوفيتش (تشيلسي)، والإسبانية ساندرا بانوس جارسيا-فيامي (برشلونة).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت المغربي ياسين بونو (إشبيلية)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي)، والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد)، والألماني مارك-أندري تير شتيجن (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع، مشجع نادي كولون أتلتيكو وفران هيرندال وميغيل أنخيل ومشجعاً لفريق ميلوناريوس.