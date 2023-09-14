«اليونايتد» يطالب سانشو بـ«تدريبات انفرادية»



مانشستر (أ ف ب)

أصبح مستقبل المهاجم الدولي جايدون سانشو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم موضع مزيد من الشكوك. بعدما استبعده نادي «الشياطين الحمر» لأسباب تأديبية، موضحاً أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي، بسبب ما اعتبره مدربه الهولندي إريك تن هاج أداءً سيئاً في التدريبات.

وردّ المهاجم الشاب البالغ «23 عاماً» بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه أصبح «كبش فداء منذ فترة طويلة».

وقال «اليونايتد»، في بيان: «يواصل جايدون سانشو برنامجه التدريبي الفردي بعيداً عن مجموعة الفريق الأول، في انتظار حلّ مشكلة انضباط الفريق».

وانتقل الجناح الدولي إلى «اليونايتد» عام 2021 من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني «91 مليون دولار»، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة «الشياطين الحمر»، واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط، في 82 مباراة خاضها معه، ضمن جميع المسابقات.

وخسر رجال تن هاج اثنتين من أول أربع مباريات في الدوري الممتاز، كما يفتقد «اليونايتد»، خدمات الجناح الدولي البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لحلّ مزاعم دعوى عنف منزلي.