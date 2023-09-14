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الرياضي

«السيتي» يمدد عقد ووكر إلى 2026

«السيتي» يمدد عقد ووكر إلى 2026
14 سبتمبر 2023 22:04

 
لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد مدافعه الدولي كايل ووكر لمدة عامين حتى يونيو 2026.
ووافق ووكر على الصفقة الجديدة، بعدما اكتنف الغموض في الأسابيع الأخيرة مستقبله مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، واقترابه من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.
وكان اللاعب «33 عاماً» بعيداً عن حسابات جوارديولا لفترة من الموسم الماضي، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عندما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي في يونيو الماضي.
وكان عقد ووكر ينتهي الصيف المقبل، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قرر الاحتفاظ بخدماته وأقنعه بتمديد عقده.
وقال ووكر المتوج بـ15 لقباً مع «السيتي»: «أنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد، مستقبلي مع مانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي».
وأضاف «لقد استمتعت بكل لحظة في السنوات الست الماضية في هذا النادي الرائع»، في إشارة لانتقاله إلى صفوفه «صيف 2017» قادماً من توتنهام.
وشارك ووكر أساسياً في المباريات الأربع لمانشستر سيتي في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وحمل شارة القائد في مناسبات عدة.
وأضاف ووكر الذي يضع نصب عينيه تحقيق مزيد من النجاحات «موسم الفوز بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبداً، ونحن مستعدون للعودة مرة أخرى ومحاولة الفوز بالمزيد من الألقاب»، في إشارة إلى تتويج «السيتي» بالدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال الموسم الماضي.
وتابع «لديّ مدرب رائع وزملاء رائعون وجهازنا الفني وأنصارنا هم الأفضل».
وأردف قائلاً «نحن بحاجة إلى التأكد من أننا سنتنافس في المراحل اللاحقة في جميع المسابقات ونقاتل من أجل الألقاب».
وأوضح «أنا سعيد بالاستمرار في النادي الذي ينافس على الألقاب كل عام، وأتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة».
من جهته، قال الإسباني تشيكي بيجيريستاين، مدير الكرة في «السيتي»: «نحن سعداء جداً، لأن كايل سيبقى هنا حتى عام 2026، بالنسبة لي، إنه أفضل ظهير أيمن في العالم».
وأضاف «إنه لاعب كرة قدم استثنائي، وسرعته وقوته وخبرته تجعله عنصراً مهماً في فريقنا، يتمتع بمجموعة فريدة من السمات، إنه يجلب ديناميكية خاصة جداً لفريقنا، لقد كان كايل جزءاً كبيراً من نجاحنا الأخير».

مانشستر سيتي
كايل ووكر
جوارديولا
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