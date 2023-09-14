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العين يجدد تفوقه على البطائح

العين يجدد تفوقه على البطائح
14 سبتمبر 2023 20:47


معتز الشامي (دبي)

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تأهل العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالفوز على البطائح 2-1، في مباراة إياب الدور الأول للبطولة، والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، وسجل هدفي «الزعيم» سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وعمير أتزيلي في الدقيقة 43، بينما سجل أناتولي هدف البطائح في الدقيقة 25، وبذلك يكون العين قد جدد تفوقه أمام البطائح، بعدما أنهى لقاء الذهاب فائزاً بخمسة أهداف.
شهدت المباراة سيطرة لاعبي العين الذين ترجموا أفضليتهم إلى هدف، بتوقيع المغربي سفيان رحيمي الذي تلقى تمريرة خالد البلوشي، وسددها قوية في الشباك، ليسهم رحيمي في 6 من آخر 12 هدفاً أحرزها العين في المسابقة، إذ أحرز أربعة أهداف، وصنع هدفين، وجاء رد البطائح سريعاً عن طريق أناتولي بيرترند، مستغلاً عرضية إسماعيل عمر، إلا أن عمر أتزيلي نجح في إعادة العين إلى التقدم، من تمريرة من إريك لعبها من فوق حارس البطائح إلى داخل الشباك. 

مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
البطائح
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