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«العنابي» يعبر «الصقور» بـ«خماسية»

«العنابي» يعبر «الصقور» بـ«خماسية»
14 سبتمبر 2023 20:44

 
رضا سليم (دبي) 

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تأهل الوحدة إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد فوزه على الإمارات 5-0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإمارات برأس الخيمة، وبمجموع المباراتين 8-0، سجل لـ«أصحاب السعادة» كريستيان جوانكا في الدقيقة 45، وفاكوندو دانيال «سوبر هاتريك» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، و60 و73 و88. 
لم تشهد المباراة في ربع الساعة الأول، هجمات على المرميين إلا انفراد إسماعيل الحمادي بمرمى الوحدة، ووضع الكرة بجوار القائم، وبعدها خرج الحمادي للإصابة، ورغم أن المواجهة كانت متكافئة، فإن كريستيان جوانكا نجح في وضع الوحدة في المقدمة، بالهدف الأول في الدقيقة 45، ويضغط أصحاب الأرض، إلا أن فاكوندو دانيال لاعب الوحدة أضاف الهدف الثاني، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، سجل فاكوندو دانيال هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60 من تسديدة قوية من داخل المنطقة، هزت شباك إبراهيم الكعبي، ثم عاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثالث له في الدقيقة 73، وأتبعه بالهدف الرابع له والخامس لفريقه، في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بفوز «العنابي» بـ«خماسية» ويتأهل إلى ربع النهائي.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
الإمارات
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