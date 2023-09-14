«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثالث في «جيرو ديلا توسكانا»



روما (وام)



أحرز فيليكس جروسشارتنر سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في سباق جيرو ديلا توسكانا «طواف توسكاني» في إيطاليا، بعد سباق صعب ومجهد.

وكان فريق الإمارات حاضراً بقوة، حيث حصل تادي بوجاتشار على المركز الرابع، بينما حصل دافيد فورمولو على المركز السادس، في السباق الكلاسيكي، بطول 191 كيلومتراً، في بونتيديرا، والذي فاز به بافيل سيفاكوف «إينوس-جريناديرز».

وقال جروسشارتنر: «كان لدينا العديد من الدراجين القادرين على المنافسة في الطريق الصاعد الأخير، ولكن سيفاكوف قدم أداءً جيداً، لذا تهانينا له، وطلب مني تادي بوجاتشار في النهاية أن أتقدم، لذلك واصلت التقدم وحصلت على المركز الثالث، وصعدت منصة التتويج، وأنا راضٍ عن ذلك، رغم أننا سعينا للفوز بالسباق؛ أتمنى في سباق الجمعة أن نعيد تجميع صفوفنا ونضع خطة للفوز.

الجدير بالذكر أن فريق الإمارات تمكن في سباق فويلتا إسبانيا من تخطي يوم حافل بالتحديات على الطريق الصاعد الشهير «أنجليرو».

أما جواو ألميدا فكان أول دراج في الفريق يصل إلى خط النهاية، ويحصل على المركز السادس، مع خوان أيوسو الحاصل على القميص الأبيض في المركز التاسع، ويحتفظ الإسباني الشاب خوان أيوسو بالمركز الرابع في التصنيف العام، وتراوده طموحات المجد على منصة التتويج خلال الأيام المقبلة.

كما حقق بريموز روجليك «جامبو فيزما» نتائج متميزة، بينما ظل زميله سيب كوس مرتدياً قميص القيادة.

من جانبه قال أيوسو: لم أشعر أنني بحالة جيدة أثناء السباق على الطريق الصاعد، ولكن هذا ما حدث، الطريق الصاعد لا يعطي الدراج فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث يشعر الدراج بأنه يستمر في الصعود إلى الأبد، ونظراً لأننا قطعنا مسافة طويلة في الطريق في الأسبوع الثالث من السباق، لا يمكنك أبداً التنبؤ بالوقت الذي يواجه فيه أحد منافسيك يوماً صعباً، ويبقى تركيزي منصباً على المنافسة على مركز متقدم في التصنيف العام، والسعي لتحقيق الفوز بالمرحلة.