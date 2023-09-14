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دوري الكريكيت ينطلق 19 يناير

دوري الكريكيت ينطلق 19 يناير
14 سبتمبر 2023 17:42

دبي (الاتحاد) 

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تقام «النسخة الثانية من دوري الكريكيت «T20»، من 19 يناير إلى 18 فبراير 2024، بملاعب دبي وأبوظبي والشارقة العالمية للكريكيت، وإسناد مهمة الإدارة التنفيذية إلى ديفيد وليت.
وقال خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة، إن إسناد المهمة إلى ديفيد وايت، لخبرته الكبيرة في إدارة البطولات الكبيرة لأنه يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات في مجاله، بصفته متخصصاً في تسويق وإدارة الكريكيت على مستوى العالم، وسبق له تولى مهمة قيادة اللعبة في نيوزيلندا بنجاح وتميز.
وأضاف: يسعدني انضمام ديفيد وايت إلى فريق العمل في البطولة التي كانت حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى أوائل 2023، بوصفه أحد الرؤساء التنفيذيين الناجحين في الكريكيت، وسيكون بمثابة رصيد كبير لنا بفضل خبرته الواسعة، ولعل خبرة وايت في الكريكيت، وإدارة الأحداث الدولية، بمثابة ميزة كبيرة لبطولة مواني دبي العالمية للكريكيت «T20». 
من جانبه، قال ديفيد وايت: دعوتي للمساعدة في بناء دوري ناجح ومستدام في الكريكيت في الإمارات، من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في تطوير اللاعبين المواطنين، وتعزيز الكريكيت في الإمارات والشرق الأوسط، وأن توليه المهمة شرف كبير له، وإضافة إلى رصيده، بوصفه متخصصاً في هذا المجال. 

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