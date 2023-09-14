مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق الجمعة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الجمعة» الجولة الثالثة من مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي للجو جيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من «4 إلى 17 عاماً»، وتستمر فعالياته حتى مساء الأحد المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

ويعتبر مهرجان التحدي للجو جيتسو أحد أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد التي تستهدف شريحة البراعم والصغار، لتعزيز تعلقهم بالرياضة واتخاذها أسلوب حياة، فضلاً عن تسليط الضوء على المواهب الجديدة وصقلها وتنمية مهاراتها والمساهمة في تأهيل الجيل الجديد لبدء مسيرة احترافية واعدة.

وعلى هامش منافسات البطولة، يوفر المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والعائلات التي تتوافد من جميع مناطق الدولة، لمؤازرة أبنائها خلال المنافسات، ولقضاء أوقات قيمة حافلة بالأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مثيرة من الحماس.

وأعلن اتحاد الجو جيتسو أن الجولة الثالثة من المهرجان شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الحدث، نتج عنه إغلاق باب القيد قبل أسبوع من الموعد المحدد.

وشهدت الجولة إقبالاً لافتاً للتسجيل من خارج الدولة، في مؤشر قوي يعكس المكانة المتنامية التي أصبحت تتمتع بها البطولة المرموقة العابرة للحدود.

وخصّص الاتحاد مكافآت وجوائز مجزية للفائزين بالمراكز الأولى، بلغت 135 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، حرصاً على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال عبد الله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجو جيتسو: «يعتبر مهرجان التحدي للجو جيتسو فعالية مجتمعية متكاملة تتخطى أهدافها حدود الرياضة إلى تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتلبي طموحات كافة شرائح وأعمار أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز أواصر المودة والتلاحم الأسري، والتواصل الهادف بين الأسر والعائلات التي تتوافد لتشجيع أبنائها، ضمن أجواء من التسامح والتعايش والروح الرياضية التي يتميز بها مجتمع الإمارات».



وأضاف: «تحظى بطولة التحدي بمكانة مهمة، كونها تركز على المواهب الصاعدة، لتحفيزهم على دخول بساط النزال بروح التحدي والإصرار، كما تهدف إلى بناء جيل قوي بدنيا يتحلى بقيم رياضة الجو جيتسو وأهمها الصبر والتحمل والإصرار والثقة بالنفس واحترام المنافس والانضباط والتركيز، ولا بد من الإشادة هنا بدور الأسر والعائلات في توجيه الأبناء على الاستفادة من كل المقومات التي يوفرها لهم الاتحاد، والتي تمهد الطريق لإعداد الأجيال الجديدة التي تحمل مسؤولية مواصلة مسيرة إنجازات دولة الإمارات على صعيد رياضة الجو جيتسو واستدامة ريادتها للعبة في المستقبل».

وقال وليد راشد والد الطفل علي راشد من مصر، والذي يتدرب بشكل منتظم في أكاديمية «جيمنازيوم» في دبي: «يشكّل مهرجان التحدي للجو جيتسو منصة رائعة للعائلات، ويوفر تجربة رياضية وترفيهية متميزة تعود بالكثير من المكاسب على المشاركين».

وأضاف: «مشاركة ابني راشد الأولى في المهرجان كانت في الجولة الماضية قبل 4 أشهر، ومنذ ذلك الحين زاد تعلقه باللعبة، ولاحظنا تطوراً كبيراً في عدة جوانب من شخصيته، فأصبح أكثر انضباطاً وثقة وقدرة على التواصل مع الآخرين، ونشكر اتحاد الجو جيتسو على هذه الفعاليات الرائعة».

وتنطلق البطولة يوم الجمعة بمنافسات فئات الأطفال 1، و2، و3، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئات من فئة الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسات البنين من فئات الأشبال والناشئين.