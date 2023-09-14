الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نهائي كأس اليد في ضيافة «صالة الملك»

نهائي كأس اليد في ضيافة «صالة الملك»
14 سبتمبر 2023 13:29

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الشارقة ومليحة.. «النهائي الأول» في كأس اليد


حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، صالة الشارقة لإقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد للرجال، والمقرر لها يوم السبت، وتجمع بين الشارقة ومليحة، إثر تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية في الدور الأول، وجاء القرار بعد اتفاق الناديين، بإقامة المباراة على صالة «الملك» رغم أنه من المفترض أن تكون على «صالة محايدة».
وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، أن اتفاق الشارقة ومليحة على الصالة، وراء موافقة الاتحاد، على إقامة بصالة أحد طرفي النهائي، وبخلاف ذلك كان الاتحاد سيحدد صالة أخرى محايدة للفريقين.
من ناحية أخرى، حدد لجنة المسابقات بالاتحاد، إقامة مباراة كأس السوبر للرجال، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي لتقام الثلاثاء المقبل بدلاً من 22 سبتمبر الجاري، وذلك بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ويأتي القرار لضمان بث المباراة على الهواء، خاصة أن 22 سبتمبر، كان الموعد السابق لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن حددت رابطة المحترفين العودة 23 سبتمبر بعد «التوقف الدولي».

كرة اليد
اتحاد اليد
الشارقة
مليحة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الرياضي
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
اليوم 11:30
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©