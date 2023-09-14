نهائي كأس اليد في ضيافة «صالة الملك»



رضا سليم (دبي)



حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، صالة الشارقة لإقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد للرجال، والمقرر لها يوم السبت، وتجمع بين الشارقة ومليحة، إثر تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية في الدور الأول، وجاء القرار بعد اتفاق الناديين، بإقامة المباراة على صالة «الملك» رغم أنه من المفترض أن تكون على «صالة محايدة».

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، أن اتفاق الشارقة ومليحة على الصالة، وراء موافقة الاتحاد، على إقامة بصالة أحد طرفي النهائي، وبخلاف ذلك كان الاتحاد سيحدد صالة أخرى محايدة للفريقين.

من ناحية أخرى، حدد لجنة المسابقات بالاتحاد، إقامة مباراة كأس السوبر للرجال، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي لتقام الثلاثاء المقبل بدلاً من 22 سبتمبر الجاري، وذلك بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ويأتي القرار لضمان بث المباراة على الهواء، خاصة أن 22 سبتمبر، كان الموعد السابق لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن حددت رابطة المحترفين العودة 23 سبتمبر بعد «التوقف الدولي».