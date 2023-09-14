«سيناريو السلام» ينهي إضراب لاعبات إسبانيا!



مدريد (رويترز)

قالت رابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات، إن الهيئات التي تمثل اللاعبات في الدوري الإسباني للسيدات ألغت إضرابها، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور.

وأضربت اللاعبات في بداية الشهر الحالي، قبل أول مباراتين في الموسم، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري بشأن شروط وأجور أفضل.

وقالت الرابطة في بيان «الالتزام والجهود المتكررة التي بذلتها الأندية خلال عملية التفاوض أسهمت بشكل أساسي في تحقيق سيناريو السلام الذي تشتد الحاجة إليه، دون إغفال استدامة المنافسة، السيناريو الذي نأمل أن يمهد الطريق لبقية المؤسسات التي تشكل جزءاً من الرياضة الإسبانية، ويسمح لمشروع كرة القدم الاحترافية للسيدات بالمضي قدماً«.

ورابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات هي الجهة المنظمة لدوري الأضواء للسيدات في إسبانيا، ولم يكن الإضراب مرتبطا بالضجة التي أثيرت بشأن لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي الذي استقال من منصبه هذا الأسبوع، وسط إدانات واسعة لقبلته لللاعبة الإسبانية جيني إيرموسو خلال حفل توزيع الميداليات، بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم الشهر الماضي.

ووقع الطرفان اتفاقا للمواسم الثلاثة المقبلة، يضمن حداً أدنى للراتب، يبلغ 21 ألف يورو «22550 دولاراً» للموسم الحالي، مع إمكانية ارتفاعه إلى 23 ألف يورو، اعتماداً على زيادة الدخل التجاري.

وسيكون الحد الأدنى للراتب الموسم المقبل 22500 يورو، مع إمكانية زيادته إلى 25 ألف يورو، فيما يبلغ الحد الأدنى للموسم الأخير بالاتفاقية 23500 يورو، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 28 ألف يورو.