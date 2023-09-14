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اتحاد الكرة يشارك في ندوة المحترفين

اتحاد الكرة يشارك في ندوة المحترفين
14 سبتمبر 2023 13:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك اتحاد كرة القدم في ندوة المحترفين التي نظمها الاتحاد الآسيوي، بحضور 83 مشاركاً يُمثلون مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي، ومثل اتحاد الكرة القدم في التجمع السنوي عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية.
وتناولت الندوة العديد من التغييرات الجديدة في نظام كرة القدم للأندية في الاتحاد القاري، والتي من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، أبرزها تقويم الخريف والربيع الجديد الذي يبدأ في الموسم الحالي اعتباراً من 18 سبتمبر، ونظام مسابقات الأندية ثلاثي المستويات الذي يتم تقديمه في موسم 2024-2025، حيث أثبتت الندوة أنها منصة رائعة للمشاركين من أجل الحصول على تحديثات قيمة حول آخر أنشطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وشهدت الندوة أيضاً تعريف المشاركين بأحدث المبادرات المتخذة لتطوير كرة القدم الاحترافية في القارة، وأفضل الممارسات في ترخيص الأندية والتخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا إدارة البيانات، إلى جانب كيفية مكافحة المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحماية الطفل.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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