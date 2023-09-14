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الرياضي

ميسي يهنئ فيراتي ويتجاهل سان جيرمان!

ميسي يهنئ فيراتي ويتجاهل سان جيرمان!
14 سبتمبر 2023 12:13

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


حرص النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، على أن يوجه رسالة إلى صديقه الإيطالي ماركو فيراتي الذي انتقل مؤخراً إلى العربي القطري، بعد أن تزاملا معاً في باريس سان جيرمان لمدة موسمين.
ونشر ميسي عبر حسابه على «إنستجرام» صورة له مع فيراتي، وهما يرتديان قميص منتخب كل منهما قبل مباراة «الفيناليسيما» التي أقيمت بين الفريقين في يونيو 2022، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني 3-صفر.
وتعمد ميسي عدم نشر صورة لهما بقميص باريس سان جيرمان الذي لعبا له، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن سعيداً بمروره على الفريق الفرنسي. 

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ودأب النجم الأرجنتيني أكثر من مرة على توجيه الانتقاد والهجوم إلى سان جيرمان وإدارته، مشيراً إلى أنه عانى من صعوبات كثيرة خلال الموسمين في «حديقة الأمراء»، وبوجه عام في الحياة بباريس.
وقال ميسي في رسالته لفيراتي: أتمنى لك حظاً سعيداً في المرحلة الجديدة التي تبدأها مع فريق جديد، وتعرف جيداً أنني أتمنى لك الأفضل دائماً.
يذكر أن العلاقة بين ميسي و«الباريسي» تدهورت في الموسم الثاني له هناك، حيث بدأ النجم الأرجنتيني بطل العالم المتوج بكأس العالم الأخيرة 2022، يشعر بأنه يُعامل معاملة مختلفة حتى من جماهير«حديقة الأمراء»، وللمرة الأولى في مسيرته لاعباً، يسمع صافرات الاستهجان والهتافات ضده، بل وصل الأمر إلى حد أن النادي عاقبه بالإيقاف أسبوعين، على خلفية سفره إلى السعودية، من دون أن يحصل على إذن رسمي من إدارة النادي، وإن كان اللاعب أكد وقتها أنه حصل على موافقة مديره الفني ماوريسيو بوكيتينو.

الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
ماركو فيراتي
باريس سان جيرمان
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