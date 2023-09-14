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الرياضي

إريك: «الزعيم» يملك عقلية الانتصارات

إريك: «الزعيم» يملك عقلية الانتصارات
14 سبتمبر 2023 12:30

 
علي معالي (دبي)

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يرى البرازيلي إريك جورجينس «22 عاماً»، لاعب العين أن الموسم بدأ بصورة إيجابية من جانب «الزعيم»، مؤكداً أن هناك العديد من الأهداف المحلية والخارجية التي يبحث عنها الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل المشاركة بدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى الطموحات الكبيرة التي تداعب كل لاعبي «البنفسج».
قال إريك لوسائل إعلام برازيلية: بدأنا الموسم بطريقة إيجابية، بحصد 3 انتصارات وأداء قوي، بواقع مباراتين في «دوري أدنوك للمحترفين» ومباراة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وسعداء بذلك، لكننا ندرك أنها «مجرد البداية»، وعلينا أن نحافظ على بصمتنا.
وأضاف: العين يملك لاعبين لديهم عقلية الانتصارات، ونريد جميعاً أن نتحسن أكثر لتقديم موسم رائع، ولذلك علينا أن نستمر في تقديم الأفضل مباراة بعد أخرى.
وسلط إريك الضوء على المشاركة القارية، بداية من لقاء باختاكور الأوزبكي، بدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، وقال: لدينا سلسلة من المباريات المهمة، محليا وخارجياً، حيث الظهور الأول لي في «أبطال آسيا»، وهي مسابقة قوية وصعبة ومهمة للغاية بالنسبة لنا، وندرك صعوبة كل جولة، ولكننا نركز على البداية جيداً وتقديم الانطلاقة التي تليق بالفريق وسمعته وأهدافه المقبلة.

الإمارات
العين
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
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