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حارب عبدالله: انتظروا الأفضل من «الأبيض الأولمبي» في «آسيا 2024»

حارب عبدالله: انتظروا الأفضل من «الأبيض الأولمبي» في «آسيا 2024»
14 سبتمبر 2023 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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عادت فجر اليوم إلى دبي، بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، قادمة من الصين بعدما انتزع «الأبيض الأولمبي» بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، بفوزه على الهند 3-0، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الصين «الوصيف».
ويلتحق 26 لاعباً مثلوا «الأبيض الأولمبي» خلال مشوار التصفيات، بأنديتهم بالتزامن مع نهاية فترة التوقف الدولي، واستئناف المسابقات المحلية، بداية بمباريات إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» السبت المقبل.
ويتجمع المنتخب الأولمبي مجدداً في معسكر أكتوبر المقبل، ليدشن برنامج الإعداد المطول للنهائيات القارية، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، في انتظار قرعة النهائيات المقررة بدورها في الشهر المقبل.
من جانبه، هنأ حارب عبدالله نجم «الأبيض الأولمبي» بتأهل المنتخب إلى النهائيات القارية للمرة الخامسة في تاريخه، وقال في تصريحات لصحيفة «الاتحاد»: كل الشكر لزملائي على التكاتف والعمل المستمر على «قلب واحد»، باتباع توجيهات الجهازين الفني والإداري، وتحقيق «هدف الصعود» إلى النهائيات، ونقول للجماهير انتظروا الأفضل في «قطر 2024».
وأضاف: حققنا المهم بالتأهل المستحق بتصدر ترتيب المجموعة السابعة، وينتظرنا الأهم في النهائيات المرتقبة العام المقبل، وطموحنا لا يتوقف»، لافتاً إلى إن غيابه عن المشاركة مع «الأبيض الأولمبي» في نهائيات النسخة الماضية، بداعي انضمامه إلى المنتخب الأول آنذاك، يجعل رغبته مضاعفة في الظهور الإيجابي، خلال النسخة المقبلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى «أولمبياد 2024».
ورأى حارب أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهود مضاعفة، وقال: تنتظرنا مباريات قوية في النهائيات القارية، وهو ما يتطلب الجهد المضاعف من كل الأطراف، بما فيها اتحاد الكرة والجهاز الفني والإداري واللاعبين، ودعم عناصر المنتخب، وتجهيزه من خلال التجارب الودية والمشاركات القوية.
وأضاف: جمهور «الأبيض» دائماً ظل هو المحفز الأول للمنتخب، سواء الأول أو الأولمبي، وننتظر استمرار الالتفاف خلف المنتخب لتحقيق طموحات التأهل الأولمبي».

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حارب عبدالله سهيل
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