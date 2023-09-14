عقد «ربع نهائي» كأس «أبوظبي الإسلامي» يكتمل الجمعة



معتصم عبدالله (دبي)



تكمل مباريات ختام إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، حيث تختتم جولة الإياب، الجمعة، بثلاث مباريات، تجمع الجزيرة وبني ياس على استاد محمد بن زايد، حتا والوصل على استاد حمدان راشد، واتحاد كلباء وخورفكان على ملعب الأول في الشارقة.

وفي الوقت الذي حسم «الإمبراطور» تأهله «نظرياً» بالفوز التاريخي على «الإعصار» 7-0، في مباراة الذهاب، على ملعب «زعبيل»، تبدو الاحتمالات مفتوحة في مباراتي «فخر أبوظبي» و«السماوي»، و«النمور» أمام ضيفه «النسور»، بعد التعادل 2-2 و1-1 في مباراتي الذهاب على التوالي.

وتبدو الفرصة متاحة أمام الوصل، لتأكيد جدارته بالتأهل، على حساب حتا، عطفاً على نتيجة التفوق بالفوز الأكبر في تاريخ البطولة 7-0، فضلاً عن أفضليته في المواجهات المباشرة أمام «الإعصار»، بالفوز في المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين في «كأس الرابطة»، وينتظر «الإمبراطور» بعد حسم التأهل مواجهة شباب الأهلي الصاعد مسبقاً في ربع النهائي.

ويحتضن استاد محمد بن زايد معقل «فخر أبوظبي»، مواجهة «الديربي» المنتظرة للجزيرة أمام ضيفه بني ياس، حيث تشعل «الكفة المتساوية» بين الفريقين أجواء المباراة المرتقبة، وتبادل «فخر أبوظبي» و«السماوي» الفوز في مباراتين، مقابل التعادل في مباراتين أيضاً آخرهما في ذهاب الدور الأول الحالي 2-2 على ملعب بني ياس.

ويجمع «الديربي» اتحاد كلباء بضيفه خورفكان، في مواجهة مفتوحة أيضاً على كل الاحتمالات بعد التعادل 1-1 ذهاباً على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وهو الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في «كأس الرابطة»، والتي غابت عنها نتيجة الفوز لأي من الفريقين.

ويضرب المتأهل من مواجهة «النمور» و«النسور» موعداً منتظراً مع الشارقة في ربع النهائي، بعدما تأهل «الملك» بصورة مباشرة، عطفاً على تتويجه بلقب البطولة في الموسم الماضي 2022- 2023 على حساب العين 2-1 في النهائي.

ليما يطارد «الهداف التاريخي»



تبدو الفرصة متاحة أمام فابيو ليما نجم الوصل لمطاردة الهداف التاريخي لـ «كأس الرابطة» تيجالي المتصدر برصيد 36 هدفاً، وعادل ليما في مباراة ذهاب الدور الأول أمام حتا 7-0، رقم السنغالي ماكيتي ديوب «وصيف» الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 30 هدفاً.

«عقدة الأرض» تطارد «الفخر»



فشل الجزيرة في الفوز خلال آخر 5 مباريات على ملعبه في «كأس الرابطة»، قبل مواجهة ضيفه بني ياس في إياب الدور الأول، في الوقت الذي حافظ فيها «السماوي» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 4 مباريات خارج قواعد بالبطولة بالفوز في مباراتين والتعادل في مثليهما.

أهداف «النسور» تتحدث «البرتغالية»



اقتصر تسجيل الأهداف لفريق خورفكان في المباريات الأخيرة لـ «كأس الرابطة»، على المتحدثين باللغة البرتغالية، بعدما سجل أجانب الفريق من البرازيل والبرتغال آخر 10 أهداف لـ «النسور» بواقع 5 أهداف لكل جنسية.

نتائج جولة الذهاب

الوصل – حتا 7- 0

بني ياس – الجزيرة 2- 2

خورفكان – اتحاد كلباء 1-1

مباريات الجمعة

حتا – الوصل 17:30

الجزيرة – بني ياس 20:00

اتحاد كلباء – خورفكان 20:00