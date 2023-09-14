ألونسو يعود إلى معقل «البايرن» بثوب «المدرب الناجح»



ميونيخ (أ ف ب)

بعد بداية موسم رائعة، ترقى إلى مستوى طموحاته، يواجه باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو أول اختبار حقيقي له «الجمعة»، عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ في ملعب «أليانز أرينا»، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ملعب «أليانز أرينا» ليس غريباً على ألونسو، لأنه أمضى فيه المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته المظفرة التي تتضمن تتويجه بطلاً للعالم في صفوف منتخب إسبانيا عام 2010، وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 مع ليفربول الإنجليزي و2014 مع ريال مدريد الإسباني.

يعود ألونسو «41 عاماً» المولود في مدينة تولوسا في إقليم الباسك الإسباني للمرة الأولى إلى معقل بايرن ميونيخ، منذ أن أنهى مسيرته الكروية في 20 مايو 2017، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أسطورة بايرن ميونيخ فيليب لام اعتزاله اللعب نهائياً أيضاً، في المباراة التي شهدت فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج، بإشراف المدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبعد ستة أعوام ونصف العام، يعود إلى معقل بايرن ميونيخ بثوب المدرب الناجح، منذ توليه الإشراف على ليفركوزن قبل 12 شهراً تقريباً.

كان ليفركوزن في المركز قبل الأخير، عندما استلم الونسو منصبه في مطلع أكتوبر عام 2022، وذلك بعد مرور ثماني مراحل من الموسم في الدوري الألماني.

وفي غضون ثمانية أشهر، قاد ألونسو فريقه إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث خرج على يد روما الإيطالي، وإلى المركز السادس في الدوري المحلي في نهاية الموسم.

عندما وصل على رأس الجهاز الفني لليفركوزن، لم يكن لدى تشابي ألونسو تجربة في التدريب، سوى مع فريقي الشباب في ريال مدريد، وفريق الرديف في ريال سوسيداد.

لكن موسمه الأول على المستوى «النخبوي» كان ناجحاً، ما دفع بمسؤولي باير ليفركوزن إلى تجديد عقده حتى «صيف 2026»، على الرغم من اهتمام بعض أكبر الأندية الأوروبية بخدماته.

وأشاد رئيس النادي فرناندو كارو بألونسو، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت- بيلد» الأسبوعية، بقوله «كلاعب، فاز بكل شيء، جميع اللاعبين يعرفون ذلك، ويستمعون إليه، إنه يعرف ما تحتاجه غرفة تبديل الملابس: الاحتراف والانضباط».

في المقابل، قال كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ، والعائد إلى مجلس إدارة النادي «البافاري» مؤخراً إلى صحيفة «تي زد» المحلية في مارس الماضي «كنت أتمنى دائماً أن يصبح يوماً ما مدرباً»، مشيدًا بـ «الإنسان الذكي للغاية».

ويُلقب باير ليفركوزن في ألمانيا بـ«فيزكوزن» أو «نيفركوزن» لعدم قدرته على حصد الألقاب، لكنه يُعتبر منافساً جدياً هذا الموسم للوقوف حائلاً، دون إحراز بايرن ميونيخ لقبه الحادي عشر توالياً في الدوري.

حقق ليفركوزن صفقات ناجحة خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها تعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاسي، هداف الدوري الأوروبي الموسم الماضي في صفوف أونيون سان جيلواز البلجيكي، والحصول على خدمات لاعبي الوسط السويسري الدولي جرانيت تشاكا ويوناس هوفمان.

استهل ليفركوزن الدوري المحلي بشكل مثالي، بفوزه في مبارياته الثلاث الأولى على لايبزج 3-2، بوروسيا مونشنجلادباخ 3-0، ودارمشتات 5-1 ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وهما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بأول ثلاث مباريات.

ستكون المواجهة المرتقبة على ملعب «أليانز أرينا» «تحدياً حقيقياً» لليفركوزن، الذي يصل إلى بافاريا «بثقة كبيرة»، كما أكد ألونسو بعد العرض الرائع ضد دارمشتات الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة.

بالنسبة لبايرن أيضاً، الذي عزّز صفوفه هذا الصيف بصفقة رائعة، من خلال تعاقده مع هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين «59 هدفًا» من توتنهام، في صفقة تخطت حاجز المئة مليون يورو، سيكون الأمر بمثابة اختبار، بعد نهاية مضطربة ومعقدة لنافذة الانتقالات، حيث فشل الفريق البافاري في تدعيم صفوفه بلاعب في مركز قلب الدفاع، وآخر في مركز لاعب الوسط المدافع، بعد فشل محاولته للحصول على خدمات تريفوه شالوبا من تشيلسي، والبرتغالي بايلينيا من فولهام، ويتعين بالتالي على توماس توخيل التعامل مع مجموعة «محدودة»، لا سيما في الدفاع، وأن يكون «مبتكراً».

وتبرز في هذه المرحلة مواجهة لايبزج مع أونيون برلين صاحبي المركزين الرابع والخامس توالياً.