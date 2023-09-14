«شقيقان» يقتحمان «موسوعة جينيس» من الإمارات



مراد المصري (دبي)



اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، محاولة الشقيقين ريو من أصحاب الهمم وتيا، والمقيمان في الإمارات، حيث قامت تيا «16 عاماً» بحمل ودفع شقيقها «20 عاماً»، طوال لمسافة 51.5 كلم، في السباق الذي أقيم في دبي، وقطعت تيا مسافة 1.5 كلم، وهي تدفع شقيقها على متن قارب كاياك، وركوب الدراجة الهوائية لـ 40 كلم، مع وجود مقعد خاص لريو، قبل دفعه على متن كرسي متحرك، خلال الجري 10 كلم.

ويعتبر ريو من الوجوه المألوفة في السباقات والمنافسات الرياضية في الإمارات، حيث تحرص عائلته على إشراكه معها في المنافسات المختلفة، تحت شعار فريق «أنجل وولف»، الذي تحول إلى مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وعبرت تيا عن سعادتها بالإنجاز، والأهم رسم الابتسامة على وجه شقيقها، وقالت: الإمارات رائعة على صعيد منحنا الفرصة لممارسة الرياضة، وتوفير المسابقات والمرافق في جميع أنحاء الدولة عموماً ودبي تحديداً، إلى جانب إنها توفر المسارات وجميع الأمور اللازمة، من أجل دمج أصحاب الهمم، ولعل سعادتي الكبيرة برؤية الابتسامة على وجه ريو خلال المنافسات، بغض النظر عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.