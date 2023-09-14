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70 لاعباً في «الإمارات للشطرنج»

70 لاعباً في «الإمارات للشطرنج»
14 سبتمبر 2023 10:59

 
دبي (الاتحاد) 

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تنطلق يوم الجمعة بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، والتي ينظمها الاتحاد، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، من مختلف الأندية، وتستمر إلى 20 سبتمبر الجاري، وتقام المنافسات من 7 جولات بالنظام السويسري، ويسمح لكل نادٍ المشاركة بـ 25 لاعباً حداً أقصى في جميع الفئات. 
وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة القادمة على الطريق، والتي يجهزها الاتحاد لتمثيل المنتخبات الوطنية، في الفترة المقبلة، وتمثل جيل المستقبل للعبة، كما يشارك في البطولة عدد من اللاعبين الناشئين، الذين منحتهم الأندية الفرصة للمشاركة في الفئة الأعلى للاحتكاك واكتساب الخبرة. 
وأضاف أن البطولة تدخل ضمن خطة النشاط للموسم الحالي، والذي انطلق في يناير ويستمر حتى ديسمبر المقبل، ويترأس لجنة حكام البطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر، ومعه مجموعة من الحكام المواطنين.
وأشار إلى أن البطولات المحلية، تمثل فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين للمشاركات الخارجية، خاصة أن المرحلة المقبلة لدينا عدد كبير من البطولات الخارجية، منها بطولة العالم في شرم الشيخ من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل، والمشاركة في فئات تحت 8 و10 و12 سنة، وبطولة الهواة في عُمان، وبطولة العالم للشباب تحت 14 و16 و18 سنة، في إيطاليا من 12 إلى 25 نوفمبر المقبل، وبطولة الخليج بالكويت 1 و2 ديسمبر، وبطولة آسيا للفئات العمرية للناشئين والأشبال والشباب في ضيافة نادي العين للشطرنج، وغيرها من البطولات، ورغم العدد الكبير من البطولات، إلا أن إدارة الاتحاد تحرص على إقامة الأجندة المحلية، لأنها الطريق لفتح الباب أمام اللاعبين الجدد والمواهب للظهور.
ووجه الطاهر الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، على استضافة البطولة، وقال: جميع الأندية متعاونة مع الاتحاد، وهناك تفاهم فيما يخص النشاط المحلي، وهذا يساعد على تطبيق خطط الاتحاد على أرض الواقع.

الإمارات
دبي
نادي دبي للشطرنج والثقافة
سلطان علي الطاهر
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